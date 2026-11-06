10 тисяч записів за кілька годин: НБУ використовує ШІ, щоб бачити зміни в економіці

Національний банк використовує великі дані та штучний інтелект, щоб швидше оцінювати зміни в економіці, наслідки російських атак та ризики для інфляції. Один із ШІ-інструментів НБУ за кілька годин опрацював понад 10 тис. записів про російські удари, а інший допоміг побудувати модель їхнього впливу на споживчі ціни.

Про це інформує Dilo з посиланням на Інфляційний звіт Національного банку України за жовтень 2026 року.

У НБУ зазначають, що під час війни офіційна статистика часто надходить із запізненням, тоді як економічна ситуація може змінюватися дуже швидко. Тому регулятор використовує альтернативні джерела даних, які дозволяють раніше побачити зміни в цінах та економічній активності.

Ще з кінця 2015 року НБУ збирає ціни із сайтів торговельних мереж та використовує їх для оперативної оцінки інфляції.

Такий прогноз індексу споживчих цін доступний приблизно за два тижні до офіційних даних Держстату. Середня похибка цих оцінок із січня 2020-го до вересня 2026 року становила лише 0,01 відсоткового пункта.

Для оцінки ВВП Нацбанк використовує, зокрема, дані про мобільність населення, роботу закладів, виробництво електроенергії та інші високочастотні показники. Середня абсолютна похибка оперативної оцінки ВВП із 2020 року становить близько 1,5 в.п.

Наразі така оцінка ВВП стає доступною приблизно на п’ять тижнів раніше, ніж оперативні дані Держстату.

НБУ аналізував економіку навіть за супутниковими знімками

Після початку повномасштабної війни, коли Держстат призупинив публікацію значної частини статистики, НБУ почав поєднувати дані з різних джерел — від опитувань підприємств і вакансій до супутникових знімків нічної освітленості.

На їхній основі НБУ оцінив падіння ВВП у другому кварталі 2022 року у 39,3% рік до року. Оперативна оцінка Держстату згодом становила 37,2%, а за уточненими даними — 36,6%.

ШІ допоміг оцінити наслідки ударів по складах і логістиці

НБУ поступово розширює використання штучного інтелекту.

Одна з мовних моделей за кілька годин опрацювала понад 10 тис. записів бази ACLED про російські удари та сформувала базу пошкоджених об’єктів.

Після масованих атак на торговельну й логістичну інфраструктуру влітку 2026 року, коли готової моделі для оцінки такого шоку не було, ШІ-асистент за кілька днів зібрав реєстр ударів, класифікував 335 компонентів індексу споживчих цін та побудував сценарну модель.

Це допомогло Нацбанку швидше оцінити, як нова тактика російських атак може впливати на інфляцію.

ШІ використовують і для оцінки інфляційних очікувань населення. У вересні синтетичні опитування показали ризик їхнього погіршення, а пізніше реальне опитування підтвердило зростання очікувань.

НБУ також розробляє прототип системи ШІ-агентів, які відтворюють структуру населення та аналізують макроекономічні дані й тональність новин. Такі інструменти мають допомагати раніше виявляти зміни настроїв.

Водночас у НБУ наголошують, що ШІ не ухвалює рішення замість аналітиків. Фахівці перевіряють джерела, параметри моделей та оцінюють результати в ширшому економічному контексті.

Раніше Dilo писало про підготовку НБУ правил використання ШІ у фінансовому секторі. Регулятор проводить дослідження використання технології фінансовими компаніями та працює над рекомендаціями щодо її впровадження.