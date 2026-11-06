10 тысяч записей за несколько часов: НБУ использует ИИ, чтобы видеть изменения в экономике

Национальный банк использует большие данные и искусственный интеллект для того, чтобы быстрее оценивать изменения в экономике, последствия российских атак и риски для инфляции. Один из ШИ-инструментов НБУ за несколько часов проработал более 10 тыс. записей о российских ударах, а другой помог построить модель их влияния на потребительские цены.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Инфляционный отчет Национального банка Украины за октябрь 2026 года.

В НБУ отмечают, что во время войны официальная статистика часто поступает с опозданием, в то время как экономическая ситуация может меняться очень быстро. Поэтому регулятор использует альтернативные источники данных, позволяющие раньше увидеть изменения в ценах и экономической активности.

Еще с конца 2015 года НБУ собирает цены с сайтов торговых сетей и использует их для оперативной оценки инфляции.

Такой прогноз индекса потребительских цен доступен примерно за две недели до официальных данных Госстата. Средняя погрешность этих оценок с января 2020 по сентябрь 2026 составила лишь 0,01 процентного пункта.

Для оценки ВВП Нацбанк использует, в частности, данные о мобильности населения, работе заведений, производстве электроэнергии и других высокочастотных показателях. Средняя абсолютная погрешность оперативной оценки ВВП с 2020 года составляет около 1,5 п.п.

В настоящее время такая оценка ВВП становится доступной примерно на пять недель раньше оперативных данных Госстата.

НБУ анализировал экономику даже по спутниковым снимкам

После начала полномасштабной войны, когда Госстат приостановил публикацию большого числа статистики, НБУ начал совмещать данные из разных источников — от опросов предприятий и вакансий до спутниковых снимков ночной освещенности.

На их основе НБУ оценил падение ВВП во втором квартале 2022 года в 39,3% из года в год. Оперативная оценка Госстата впоследствии составила 37,2%, а по уточненным данным – 36,6%.

ИИ помог оценить последствия ударов по составам и логистике.

НБУ постепенно расширяет использование искусственного интеллекта.

Одна из языковых моделей за несколько часов проработала более 10 тыс. записей базы ACLED о российских ударах и сформировала базу поврежденных объектов.

После массированных атак на торговую и логистическую инфраструктуру летом 2026 года, когда готовой модели для оценки такого шока не было, ШИ-ассистент за несколько дней собрал реестр ударов, классифицировал 335 компонент индекса потребительских цен и построил сценарную модель.

Это помогло Нацбанку побыстрее оценить, как новая тактика российских атак может влиять на инфляцию.

ИИ используют и для оценки инфляционных ожиданий населения. В сентябре синтетические опросы показали риск их ухудшения, а позже реальный опрос подтвердил рост ожиданий.

НБУ также разрабатывает прототип системы ШИ-агентов, воспроизводящих структуру населения и анализирующих макроэкономические данные и тональность новостей. Такие инструменты должны помогать раньше обнаруживать изменения настроений.

В то же время в НБУ отмечают, что ИИ не принимает решения вместо аналитиков. Специалисты проверяют источники, параметры моделей и оценивают результаты в более широком экономическом контексте.

Ранее Diloписало о подготовке НБУ правил использования ИИ в финансовом секторе. Регулятор проводит исследования по использованию технологии финансовыми компаниями и работает над рекомендациями по ее внедрению.