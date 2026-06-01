Фінансовий ринок закликав НБУ не посилювати регулювання ШІ

Національний банк України проводить опитування фінансових компаній щодо використання штучного інтелекту та готує Білу книгу з рекомендаціями для впровадження ШІ у фінансовому секторі. Водночас учасники ринку закликають уникати надмірного регулювання технології.

Як пише Delo.ua, про це повідомив головний експерт департаменту безпеки НБУ Антон Кудін на FinTech Ukraine Forum 2026 "Трансформація фінтеху в умовах євроінтеграції" у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

ШІ у фінансах України

Результати дослідження планують використати для підготовки Білої книги, яка визначатиме підходи до впровадження штучного інтелекту та його застосування у фінансовому секторі.

За словами представника регулятора, НБУ розглядає штучний інтелект як один із ключових сучасних трендів, що має значний потенціал як для обробки даних, так і для посилення кібербезпеки. Саме тому було ініційовано відповідне дослідження ринку.

Водночас Кудін наголосив, що розвиток технологій не скасовує важливості людського фактору в системах захисту. Він зазначив, що фахівці з кібербезпеки залишаються незамінною складовою ефективного захисту інформаційних ресурсів.

Також у НБУ підкреслили, що системи кібербезпеки та захисту інформації мають будуватися з урахуванням архітектури інформаційних систем і особливостей їх функціонування.

Представники фінансового ринку своєю чергою закликали до збалансованого підходу в питаннях регулювання штучного інтелекту. На їхню думку, нові вимоги не повинні створювати надмірне комплаєнс-навантаження для бізнесу або передбачати занадто широке трактування поняття ШІ, що може ускладнити використання технології та вимагати додаткового звітування від компаній.

Нагадаємо, національний штучний інтелект "Дія.АІ" залучив свій перший мільйон користувачів після масштабного оновлення застосунку. Це перший у світі державний ШІ-агент, який дозволяє отримувати адміністративні послуги, замовляти документи та сплачувати штрафи безпосередньо у форматі текстового чату.