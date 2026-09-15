Експорт нафти з Росії різко зріс на тлі війни на Близькому Сході та стрибка цін

Морське постачання сирої нафти з Росії продемонструвало найбільше зростання з травня 2026 року. Стрибок експорту збігся з новим витком подорожчання нафти у світі після ударів безпілотників по ключовому нафтопроводу Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За чотиритижневий період до 13 вересня 2026 року середньодобовий обсяг морського експорту російської нафти зріс до 3,54 млн барелів. Безпосередньо за звітний тиждень 38 танкерів завантажили 27,06 млн барелів сировини проти 23,88 млн барелів на 33 суднах тижнем раніше.

Фактор Близького Сходу та доходи Кремля

Збільшення експорту збіглося зі стрімким злетом світових котирувань після атаки безпілотників на нафтопровід "Схід — Захід" у Саудівській Аравії. Цей маршрут був критично важливим для Ер-Ріяда в умовах блокування Іраном Ормузької протоки. На тлі цих подій нафта марки Brent досягла найвищих позначок із травня, що підтягнуло вгору і вартість російських експортних сортів:

Цінові рекорди: за даними Argus Media, вартість барелів РФ із доставкою до Індії сягнула максимумів з початку травня, а тихоокеанський сорт ESPO для китайських нафтопереробників пропонувався з премією понад $20 до ф'ючерсів Brent на умовах доставки;

Стрибок виручки: валова вартість щотижневого експорту РФ підскочила приблизно на $620 млн і досягла $2,42 млрд, що стало найвищим тижневим показником із кінця травня. У середньому за чотири тижні дохід зріс до $1,9 млрд на тиждень (плюс $180 млн);

Зміна логістики: на тлі блокади руху танкерів у Червоному морі єменськими хуситами та затримання США суден, пов'язаних з Іраном, дефіцит сировини в Китаї та Індії частково перекривається російською нафтою. Москва наростила відвантаження через порт Усть-Луга на Балтиці на третину (до 160 тис. барелів на добу), витіснивши транзитні партії казахстанської нафти Kebco до вразливішого порту Новоросійськ на Чорному морі.

Проблеми з внутрішнім видобутком

Попри нарощування експорту, Росія перенаправляє на зовнішні ринки ту нафту, яку не здатна переробити всередині країни через пошкодження власних заводів. Водночас це не компенсує падіння виробництва: за оцінками ОПЕК, видобуток у РФ минулого місяця скоротився до 8,72 млн барелів на добу. Показник знижується дев'ятий місяць поспіль і на понад 1 млн барелів відстає від дозволеної квоти в межах угоди ОПЕК+.

Постачання покупцям в Азії (включно з танкерами без кінцевого пункту призначення) за чотири тижні зросли до 3,41 млн барелів на добу. Експорт до Туреччини скоротився до 50 тис. барелів на добу, а постачання до Сирії взагалі припинилося через переговори Дамаска зі США щодо зняття санкцій. Натомість новим напрямом у східному Середземномор'ї став Єгипет, куди надходить до 80 тис. барелів на добу.

Нагадаємо, удари України по НПЗ обвалили переробку нафти в Росії. Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки на найближчі 18 місяців до близько 4 млн барелів на добу — приблизно на 30% нижче рівня до повномасштабного вторгнення. Причиною стали регулярні удари українських дронів по нафтопереробних підприємствах та труднощі з ремонтом обладнання через санкції.