Экспорт нефти из России резко возрос на фоне войны на Ближнем Востоке и скачка цен

Морские поставки сырой нефти из России продемонстрировали наибольший рост с мая 2026 года. Прыжок экспорта совпал с новым витком удорожания нефти в мире после ударов беспилотников по ключевому нефтепроводу Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

За четырехнедельный период к 13 сентября 2026 года среднесуточный объем морского экспорта российской нефти вырос до 3,54 млн баррелей. Непосредственно за отчетную неделю 38 танкеров загрузили 27,06 млн баррелей сырья против 23,88 млн баррелей на 33 судах неделей ранее.

Фактор Ближнего Востока и доходы Кремля

Увеличение экспорта совпало со стремительным взлетом мировых котировок после атаки беспилотников на нефтепровод "Восток - Запад" в Саудовской Аравии. Этот маршрут был критически важен для Эр-Рияда в условиях блокирования Ираном Ормузского пролива. На фоне этих событий нефть марки Brent достигла самых высоких отметок с мая, что подтянуло вверх и стоимость российских экспортных сортов:

Ценовые рекорды: по данным Argus Media, стоимость баррелей РФ с доставкой в Индию достигла максимумов с начала мая, а тихоокеанский сорт ESPO для китайских нефтепереработчиков предлагался с премией более $20 к фьючерсам Brent на условиях доставки;

Скачок выручки: валовая стоимость еженедельного экспорта РФ подскочила примерно на $620 млн и достигла $2,42 млрд, что стало самым высоким недельным показателем с конца мая. В среднем за четыре недели доход вырос до $1,9 млрд в неделю (плюс $180 млн);

Изменение логистики: на фоне блокады движения танкеров в Красном море йеменскими хуситами и задержании США судов, связанных с Ираном, дефицит сырья в Китае и Индии частично перекрывается российской нефтью. Москва нарастила отгрузку через порт Усть-Луга на Балтике на треть (до 160 тыс. баррелей в сутки), вытеснив транзитные партии казахстанской нефти Kebco в более уязвимый порт Новороссийск на Черном море.

Проблемы с внутренней добычей

Несмотря на наращивание экспорта, Россия перенаправляет на внешние рынки нефть, которую не способна переработать внутри страны из-за повреждения собственных заводов. В то же время это не компенсирует падение производства: по оценкам ОПЕК добыча в РФ в прошлом месяце сократилась до 8,72 млн баррелей в сутки. Показатель снижается девятый месяц подряд и более чем на 1 млн баррелей отстает от разрешенной квоты в рамках соглашения ОПЕК+.

Поставки покупателям в Азии (включая танкеры без конечного пункта назначения) за четыре недели выросли до 3,41 млн баррелей в сутки. Экспорт в Турцию сократился до 50 тыс. баррелей в сутки, а поставки в Сирию вообще прекратились из-за переговоров Дамаска с США по снятию санкций. Новым направлением в восточном Средиземноморье стал Египет, куда поступает до 80 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, удары Украины по НПЗ обрушили переработку нефти в России. Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки на ближайшие 18 месяцев до около 4 млн баррелей в сутки — примерно на 30% ниже уровня полномасштабного вторжения. Причиной стали регулярные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям и трудности с ремонтом оборудования из-за санкций.