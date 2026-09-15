Дорогу к трем пунктам пропуска с Польшей во Львовской области отремонтируют за 360 млн грн

Во Львовской области начали ремонт более 18 км дороги Нагорное – Добромиль, которая обеспечивает сообщение с тремя пунктами пропуска на границе с Польшей. Стоимость работ составляет около 360 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

На Львовщине стартовал масштабный ремонт

Маршрут соединен с дорогами, ведущими к пунктам пропуска "Шегини - Медика", "Нижанковичи - Мальховице" и "Смольница - Кросьценко".

По дороге ежедневно пользуются местные жители, школьные автобусы, автомобили экстренных служб, а также легковой и грузовой транспорт. Ремонт должен улучшить транспортную доступность пограничных общин и безопасность движения.

В рамках работ планируется обустроить более 6 км тротуаров, установить 12 автобусных остановок с автопавильонами и обустроить 16 пешеходных переходов с автономным освещением. Также предусмотрено усиление дорожного основания.

Проект реализуют по программе Interreg NEXT Poland – Ukraine на условиях софинансирования. Европейский Союз предусмотрел для Львовщины в рамках программы 4,8 млн. евро.

Часть расходов финансируется областью и территориальными общинами. В 2026 году из областного бюджета на проект уже направили более 20 млн грн, еще 5 млн грн выделило Шегиновское общество. Остальное необходимое софинансирование планируют обеспечить на средства областного и местных бюджетов.

В Львовской области отмечают, что ремонт дороги является частью долгосрочного развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, речь идет о постепенной интеграции региональной дорожной сети в европейскую транспортную систему TEN-T и развитие трансграничного сообщения.

Напомним, на автомобильной дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская идет капитальный ремонт 62 км трассы от Львова до Рава-Русской. Готовность двух участков маршрута, ведущего к границе с ЕС, уже превышает 57%.