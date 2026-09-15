UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

+0,07

EUR

51,52

--0,12

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,04

51,83

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Дорогу к трем пунктам пропуска с Польшей во Львовской области отремонтируют за 360 млн грн

ремонт
Дорога к трем пунктам пропуска: во Львовской области начали масштабное обновление

Во Львовской области начали ремонт более 18 км дороги Нагорное – Добромиль, которая обеспечивает сообщение с тремя пунктами пропуска на границе с Польшей. Стоимость работ составляет около 360 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

На Львовщине стартовал масштабный ремонт

Маршрут соединен с дорогами, ведущими к пунктам пропуска "Шегини - Медика", "Нижанковичи - Мальховице" и "Смольница - Кросьценко".

По дороге ежедневно пользуются местные жители, школьные автобусы, автомобили экстренных служб, а также легковой и грузовой транспорт. Ремонт должен улучшить транспортную доступность пограничных общин и безопасность движения.

В рамках работ планируется обустроить более 6 км тротуаров, установить 12 автобусных остановок с автопавильонами и обустроить 16 пешеходных переходов с автономным освещением. Также предусмотрено усиление дорожного основания.

Проект реализуют по программе Interreg NEXT Poland – Ukraine на условиях софинансирования. Европейский Союз предусмотрел для Львовщины в рамках программы 4,8 млн. евро.

Часть расходов финансируется областью и территориальными общинами. В 2026 году из областного бюджета на проект уже направили более 20 млн грн, еще 5 млн грн выделило Шегиновское общество. Остальное необходимое софинансирование планируют обеспечить на средства областного и местных бюджетов.

В Львовской области отмечают, что ремонт дороги является частью долгосрочного развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, речь идет о постепенной интеграции региональной дорожной сети в европейскую транспортную систему TEN-T и развитие трансграничного сообщения.

Фото 2 — Дорогу к трем пунктам пропуска с Польшей во Львовской области отремонтируют за 360 млн грн

Напомним, на автомобильной дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская идет капитальный ремонт 62 км трассы от Львова до Рава-Русской. Готовность двух участков маршрута, ведущего к границе с ЕС, уже превышает 57%.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности