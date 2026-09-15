В Одессе продают девелоперский проект комплекса апартаментов вблизи Совиньона

Девелоперский проект комплекса апартаментов в рекреационной части Одессы был выставлен на продажу. Актив включает земельный участок площадью 2,1 га и имеющиеся здания, а потенциальная площадь застройки по одному из сценариев составляет 44 061 м².

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Масштабная застройка Черноморки

В Одессе выставили на продажу девелоперский проект комплекса апартаментов в прибрежной части Черноморки, вблизи Совиньона. Проект предусматривает освоение земельного участка площадью 2,1 га, расположенного примерно в 380 метрах от береговой линии.

Актив включает земельный участок в частной собственности и имеющиеся здания общей площадью 4603,8 м². По данным инвестиционного предложения, рядом есть трансформаторная подстанция, сети водоснабжения и канализации, дорожный подъезд и общественный транспорт.

Для развития территории рассматривают два сценария: полный редевелопмент с демонтажем зданий и строительством нового комплекса или реконструкцию санаторного корпуса с дальнейшим развитием территории.

По одному из вариантов каскадной застройки высотой от 5 до 16 этажей, общая площадь объекта может составлять 44 061 м², а площадь активов к реализации - 37 452 м². Коэффициент эффективности заявлен на уровне 85%. Второй сценарий предполагает застройку высотой до 23 этажей с общей площадью 49 300 м² и 41 900 м² площади к реализации.

Проект является частью более широкой концепции развития прибрежного района Черноморки. Общая концепция включает 21,2 га территории и предполагает потенциал застройки до 220 тыс. м². Также планируется 8,4 га озеленения и благоустройства и 1075 паркомест.

Мастерплан предполагает создание жилищной, коммерческой, социальной и рекреационной инфраструктуры. В частности, речь идет об общественных просторах, парках и бульварах, образовательных и медицинских объектах, транспортной сети, паркингах, веломаршрутах и безбарьерном доступе к побережью.

В рекреационной части концепции предусмотрены набережная, пляжи, причалы, яхт-клуб, лодочная станция, аквапарк, детские площадки и амфитеатр с видом на море. Коммерческая составляющая включает в себя отель, фудкорт, пляжный клуб, спортивные зоны и помещения активного первого этажа.

В инвестиционном предложении отмечается, что актив предлагают приобрести через покупку 100% корпоративных прав. Цена продажи договорная, а дополнительная информация предоставляется после подписания NDA.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области выставлены на продажу 100% доли действующего производственного бизнеса - крафтового пивоваренного завода Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Стоимость объекта оценена в 1,45 млн. долларов.