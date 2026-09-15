Финляндия объявила о 34-м пакете военной помощи Украине на €290 млн

Правительство Финляндии приняло решение о предоставлении Украине 34-го пакета оборонной помощи. Его общая стоимость составляет около 290 миллионов евро, что делает этот транш вторым по величине среди всех, переданных Хельсинки с начала полномасштабного вторжения.

Как пишет Dilo, об этом говорится на сайте Министерства обороны Финляндии.

Новый пакет содержит снаряжение, в котором украинская сторона сейчас остро нуждается. Из соображений безопасности детальная номенклатура, графика и логистика не разглашаются.

Кроме передачи вооружения из собственных армейских запасов часть помощи была профинансирована через закупки непосредственно у предприятий финского оборонно-промышленного комплекса.

Министр обороны страны Антти Хяккянен подчеркнул, что такой формат поддержки одновременно усиливает потенциал своей оборонной промышленности Финляндии.

"Таким образом, поддержка Украины со стороны Финляндии будет также способствовать укреплению потенциала нашей собственной оборонной промышленности", - отметил он.

Общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией Украине за время войны, достигла 3,6 миллиарда евро.

При формировании пакетов Хельсинки традиционно учитывают как текущие потребности Сил обороны Украины, так и сохранение собственных обороноспособных ресурсов.

Напомним, в мае Финляндия объявила о предоставлении Украине 33-го пакета оборонной помощи. Его стоимость составляет около 128 млн. евро.

Также Финляндия выделила дополнительные 40 млн евро для инициативы PURL, по которой страны НАТО закупают американское вооружение для Украины.