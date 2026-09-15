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АЗС Киевской области получат доступ к системе отслеживания угроз: как это защитит заправки

АЗС
АЗС Киевщины получат доступ к военной системе защиты / Укрнафта

АЗС Киевской области подключат к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, используемой Силами обороны. Это позволит повысить безопасность на объектах критической инфраструктуры во время вражеских атак.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Отмечается, что доступ к системе позволит ответственным работникам АЗС в режиме реального времени отслеживать информацию о движении вражеских воздушных целей.

Благодаря этому заправки смогут более оперативно принимать решение о работе во время угрозы, не ориентируясь исключительно на общие сигналы воздушной тревоги.

Это поможет заблаговременно реагировать на опасность, чтобы обезопасить персонал и посетителей.

В КОВА отмечают, что из-за регулярных атак врага на топливную инфраструктуру бизнес должен получать максимум цифровых инструментов для раннего обнаружения угроз.

Водителей также призывают ответственно относиться к сигналам тревоги и следовать инструкциям работников АЗС.

Ранее сообщалось, что в Украине тестируют программное решение, которое должно автоматически предупреждать автозаправочные комплексы о приближении вражеских дронов. К усилению защиты АЗК переходят на фоне роста атак на заправки в столице и на международных трассах.

Удары РФ по АЗС  

Российские войска регулярно наносят целенаправленные удары по объектам топливной инфраструктуры и автозаправочным станциям (АЗС) в Украине. 15 сентября утром российские войска снова нанесли удар дронами по двум АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.

11 сентября российские войска ударили   беспилотниками по две АЗС   в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

От утренней атаки на АЗС Киева известно о двух погибших. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали.

10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником   по автозаправочному комплексу "Укрнефть"   в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.

В течение 5 и 6 сентября российская армия осуществила четыре новых   атаки на гражданскую инфраструктуру сети "Укрнафта" в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях, повлекшие пожары и повреждения оборудования.

2 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по автозаправочному комплексу сети "Укрнафта" в Одесской области. Объект испытал критические разрушения, однако среди работников и посетителей жертв нет.

Автор:
Татьяна Бессараб

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