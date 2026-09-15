UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

+0,07

EUR

51,52

--0,12

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

52,10

51,81

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Россия ударила по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве (ФОТО)

АЗС
В Киеве россияне ударили дронами по двум заправкам

15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по еще двум АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.

Как пишет Dilo, об этом сообщил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

По его словам, как только прозвучала тревога, комплексы остановили работу. Персонал находился в укрытии, посетителей на территории не было.

"Мы останавливаем работу АЗК во время каждой воздушной тревоги - без исключений. Это наш протокол безопасности, и он работает именно для того, чтобы максимально снизить риски для работников и клиентов", - подчеркнул Федоренко.

Фото 2 — Россия ударила по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве (ФОТО)

Как сообщил   городской голова Киева Виталий Кличко, в   Дарницкий   в районе россияне попали дроном по АЗС — там медики госпитализировали одного пострадавшего мужчину, он в тяжелом состоянии.

Позже БпЛА также попал в одну из заправок в   Голосеевском   районе. Там фиксировали большое задымление, а в КМВА писали, что известно об одном пострадавшем.

Фото 3 — Россия ударила по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве (ФОТО)
Фото: ГСЧС

Кроме того, россияне также ударили по составу в   Оболонском   районе и нежилой застройке в   Соломенском районе столицы.

Кличко сообщил, что в Киеве в результате атак уже шестеро пострадавших, они находятся в больницах. Двое из них – в тяжелом состоянии.

Напомним, сеть "Укрнафта" приступила к монтажу габионов вокруг своих автозаправочных комплексов в Киеве. Защитные постройки устанавливают со стороны автомобильных трасс и пешеходных дорожек.

Удары РФ по АЗС  

11 сентября российские войска ударили   беспилотниками по две АЗС   в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

От утренней атаки на АЗС Киева известно о двух погибших. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали.

10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником   по автозаправочному комплексу "Укрнефть"   в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.

На месте удара по заправке загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта, а после повторного попадания загорелись дизельные генераторы.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности