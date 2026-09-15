Россия ударила по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве (ФОТО)

15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по еще двум АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.

Как пишет Dilo, об этом сообщил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

По его словам, как только прозвучала тревога, комплексы остановили работу. Персонал находился в укрытии, посетителей на территории не было.

"Мы останавливаем работу АЗК во время каждой воздушной тревоги - без исключений. Это наш протокол безопасности, и он работает именно для того, чтобы максимально снизить риски для работников и клиентов", - подчеркнул Федоренко.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в Дарницкий в районе россияне попали дроном по АЗС — там медики госпитализировали одного пострадавшего мужчину, он в тяжелом состоянии.

Позже БпЛА также попал в одну из заправок в Голосеевском районе. Там фиксировали большое задымление, а в КМВА писали, что известно об одном пострадавшем.

Фото: ГСЧС

Кроме того, россияне также ударили по составу в Оболонском районе и нежилой застройке в Соломенском районе столицы.

Кличко сообщил, что в Киеве в результате атак уже шестеро пострадавших, они находятся в больницах. Двое из них – в тяжелом состоянии.

Напомним, сеть "Укрнафта" приступила к монтажу габионов вокруг своих автозаправочных комплексов в Киеве. Защитные постройки устанавливают со стороны автомобильных трасс и пешеходных дорожек.

Удары РФ по АЗС

11 сентября российские войска ударили беспилотниками по две АЗС в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

От утренней атаки на АЗС Киева известно о двух погибших. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали.

10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по автозаправочному комплексу "Укрнефть" в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.

На месте удара по заправке загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта, а после повторного попадания загорелись дизельные генераторы.