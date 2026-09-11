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Россия ударила реактивными дронами по АЗС Ukrnafta в двух районах Киева: есть погибшие и пострадавшие

атака на АЗС
Россияне наносят удары по Киеву: зафиксировано попадание сразу в несколько АЗС / Укрнафта

11 сентября российские войска ударили беспилотниками по две АЗС в Киеве — в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

Как пишет Dilo, об этом об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В КМВА   сообщили, что, по предварительной информации, в результате попадания по заправке в Оболонском районе известно о двух пострадавших.

Кличко уточнил, что двое раненых во время атаки на одну из АЗС столицы скончались от полученных травм. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали. Одному оказали помощь на месте.

Удар по АЗС "Укрнафте"

В "Укрнафте" сообщили, что российские реактивные дроны атаковали сразу два автозаправочных комплекса сети - на правом и левом берегах столицы. По одному из объектов враг цинично нанес повторный удар.

"Это очередной целенаправленный удар по гражданским объектам, которые снабжают людей горючим и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких атаках нет. Это террор против мирного населения, - подчеркнул председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

В компании отметили, что после атаки зафиксированы серьезные разрушения капитальных построек и критические повреждения оборудования.

Напомним, что вчера, 10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по автозаправочному комплексу "Укрнафта" в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.

На месте удара по заправке загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта, а после повторного попадания загорелись дизельные генераторы.

Автор:
Светлана Манько

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