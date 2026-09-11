Росія вдарила реактивними дронами по АЗС Ukrnafta у двох районах Києва: є загиблі та постраждалі

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Як пише Dilo, про це про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У КМВА повідомили, що, за попередньою інформацією, унаслідок влучання по заправці в Оболонському районі відомо про двох постраждалих.

Кличко уточнив, що двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували. Одному надали допомогу на місці.

Удар по АЗС "Укрнафти"

В "Укрнафті" повідомили, що російські реактивні дрони атакували одразу два автозаправні комплекси мережі — на правому та лівому берегах столиці. По одному з об’єктів ворог цинічно завдав повторного удару.

"Це черговий цілеспрямований удар по цивільних об’єктах, які забезпечують людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення, - підкреслив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

В компанії зауважили, що після атаки зафіксовані серйозні руйнування капітальних будівель та критичні пошкодження обладнання.

Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори.