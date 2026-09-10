Росіяни вдарили реактивним дроном по заправці “Укрнафта” у Києві

У четвер, 10 вересня, посеред дня російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу “Укрнафта” в Києві.

Як пише Dilo, про це повідомив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура у Facebook.

За його словами, клієнти та персонал станції під час повітряної тривоги завчасно перейшли в укриття та залишили територію АЗК. Унаслідок влучання ніхто не постраждав.

За попередніми даними, на об’єкті зафіксовано пошкодження капітальних будівель та технологічного обладнання.

"Це чергова російська атака на цивільну інфраструктуру UKRNAFTA, яка щодня забезпечує людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких ударах немає. Це терор і залякування мирного населення", - зазначив Кукура.

Наразі на місці працюють відповідні служби, пошкоджені потужності обіцяють відновити в найкоротші терміни.

Фото: Укрнафта

В ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки по АЗС у Голосіївському районі троє людей поранені.

"На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори", - повідомили у службі.

Нагадаємо, протягом 5 та 6 вересня російська армія здійснила чотири нові атаки на цивільну інфраструктуру мережі "Укрнафта" у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, спричинивши пожежі й пошкодження обладнання.

2 вересня російські війська завдали удару безпілотником по автозаправному комплексу мережі "Укрнафта" в Одеській області. Об'єкт зазнав критичних руйнувань, проте серед працівників та відвідувачів жертв немає.