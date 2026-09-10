Россияне ударили реактивным дроном по заправке "Укрнафта" в Киеве

В четверг, 10 сентября, посреди дня российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по автозаправочному комплексу "Укрнафта" в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура в Facebook.

По его словам, клиенты и персонал станции во время воздушной тревоги раньше времени перешли в укрытие и покинули территорию АЗК. В результате попадания никто не пострадал.

По предварительным данным, на объекте зафиксированы повреждения капитальных зданий и технологического оборудования.

"Это очередная российская атака на гражданскую инфраструктуру UKRNAFTA, которая ежедневно обеспечивает людей горючим и необходимыми товарами. Никакой военной цели в таких ударах нет. Это террор и устрашение мирного населения", - отметил Кукура.

Сейчас на месте работают соответствующие службы, поврежденные мощности обещают восстановить в кратчайшие сроки.

Фото: Укрнефть

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки по АЗС в Голосеевском районе три человека ранены.

"На месте удара загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта. Также возник пожар в 8-этажном нежилом здании. После повторного попадания загорелись дизельные генераторы", - сообщили в службе.

Напомним, в течение 5 и 6 сентября российская армия совершила четыре новых атаки на гражданскую инфраструктуру сети "Укрнафта" в Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях, повлекшие пожары и повреждения оборудования.

2 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по автозаправочному комплексу сети "Укрнафта" в Одесской области. Объект испытал критические разрушения, однако среди работников и посетителей жертв нет.