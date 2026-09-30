Аукцион по продаже ТРЦ Gulliver в Киеве не состоялся: названа причина

Аукцион по продаже крупного торгово-офисного комплекса Gulliver в Киеве завершился безрезультатно из-за отсутствия заявок от потенциальных инвесторов.

Как пишет Dilo, об этом сообщил государственный Ощадбанк.

Прием ценовых предложений через систему Prozorro. Продажи закончился 30 сентября в 20:00. Поскольку никакая заявка на участие в торгах не поступила, запланированный трехраундовый английский аукцион отменен.

В этой связи наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка в ближайшее время будут определять дальнейшую стратегию реализации этого актива.

Банки обещают учесть текущую рыночную ситуацию, уровень заинтересованности потенциальных покупателей и высокие риски безопасности.

Напомним, в конце августа государственные банки выставили ТОК Gulliver на открытые торги со стартовой ценой 9 млрд 235,5 млн грн без НДС (что эквивалентно примерно $207 млн).

В состав лота входили сам комплекс с паркингом общей площадью более 151 тыс. кв. м на Спортивной площади в центре Киева, а также два земельных участка площадью 1,25 га.

Продажа должна была стать финальным этапом взыскания залогового имущества по одному из крупнейших проблемных корпоративных кредитов в банковской системе Украины.

История кредитного скандала

26 июля 2025 г. государственные банки получили право собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver – после завершения процедуры принудительного взыскания ипотеки из-за долгов владельца, то есть компании "Три О". Ощадбанку принадлежит 80%, а Укрэксимбанку – 20%. Причиной стало то, что заемщик прекратил обслуживание кредитов, которые принимал еще в 2006 году, а Gulliver был обеспечением по кредитам .

30 октября 2025 года торгово-офисный комплекс Gulliver временно прекратил работу . Это решение было принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, а также для предотвращения аварийных и техногенных ситуаций. С 1 февраля 2026 г. ТРЦ полностью возобновил работу для всех арендаторов и посетителей.

Уже 31 июля 2026 года наблюдательные советы государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка приняли решение об открытой продаже многофункционального комплекса (БФК) Gulliver в Киеве - одного из крупнейших объектов коммерческой недвижимости в Украине.

В прошлом году АРМА оценило здание в 7,6 млрд грн (менее $200 млн), хотя долг "Три О" после реструктуризации 2020 года составлял значительно больше – $675 млн.

Строительство комплекса началось еще в 2006 году при финансировании консорциума госбанков, а в эксплуатацию его сдали в 2014 году.