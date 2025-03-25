Ощадбанк начал процесс взыскания имущества столичного БЦ Gulliver за долги

Государственный Ощадбанк начал процесс взыскания имущества столичного бизнес-центра Gulliver за неуплату финансовых обязательств по кредиту.

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Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в интервью изданию Delo.ua.

По его словам, по состоянию на март 2025 года компания-собственник бизнес-центра остается самым проблемным заемщиком банка. В 2024 году ситуация с обслуживанием долга перед Ощадбанком ухудшилась.

"После того, как БЦ Gulliver (являющийся залогом и единственным источником погашения проблемного кредита, который во время войны продолжал частично обслуживаться) по решению суда был передан в АРМА, платежи по кредиту остановились", — рассказывает Сергей Наумов.

Платежи по кредиту остановились со второй половины 2024 года. По состоянию на март 2025 года ситуация с обслуживанием долга не улучшилась.

Именно поэтому, отмечает собеседник Delo.ua, Ощадбанк начал процесс взимания актива.

Руководство Gulliver обвиняют в налоговых нарушениях

9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на ТРЦ Gulliver, из-за заключения фиктивных договоров с подконтрольными компаниями в 2019-2021 годах.

24 апреля того же года Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети "Эльдорадо", в Национальное агентство по розыску и менеджменту активов. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководства ТРЦ от уплаты налогов.

3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил его в рамках уголовного производства. Однако вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор уточнил, что речь шла только о передаче ТРЦ в управление АРМА, а не о его продаже.

Напомним, 10 января 2025 года на платформе Prozorro состоялся аукцион на отбор управляющего для ТРЦ Gulliver, где независимый оценщик, выбранный на конкурсной основе, установил рыночную стоимость объекта в 7,6 млрд гривен.

Однако по состоянию на 20 марта АРМА отклонила всех претендентов на управление ТРЦ Gulliver. В настоящее время АРМА готовится к объявлению нового конкурса и отмечает, что не допустит в управление ТРЦ Gulliver и другими арестованными активами компании, связанные с бывшими собственниками или аффилированные с Россией.

Следует отметить, что минимальный ежемесячный платеж от управления арестованным активом превышает 17 млн грн. Это только гарантированная сумма даже без учета доходов. Учитывая доходность одного из крупнейших ТРЦ столицы, фактические поступления могут быть значительно выше.

О проблемных заемщиках Ощадбанка и судах с россией, о банке Укрпочты и других конкурентах Ощада, о реальной ситуации с кредитованием во время войны, а также о деньгах, женщинах и искусственном интеллекте — читайте в интервью главы правления государственного Ощадбанка Сергея Наумова для Delo.ua.