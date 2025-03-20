ТРЦ Gulliver без управляющего: АРМА отклонила всех кандидатов и объявит новый конкурс

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отклонило всех соискателей управления ТРЦ Gulliver и готовится к новому конкурсу.

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Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Об отборе управляющего

10 января 2025 года на платформе Prozorro состоялся аукцион на отбор управляющего для ТРЦ Gulliver, где независимый оценщик, выбранный на конкурсной основе, установил рыночную стоимость объекта в 7,6 млрд гривен.

В конкурсе принимали участие три компании:

ООО "БК "Миллениум".

Консорциум "Управляющая компания "Эспланада".

ООО "Алакор Сити".

АРМА проверяла представленные участниками документы на соответствие требованиям тендерной документации, в том числе технической спецификации, квалификационным требованиям.

По результатам проверки АРМА сначала отклонило кандидатуру первого участника — ООО "БК "Миллениум". Компания обжаловала это решение в АМКУ, однако жалоба была оставлена без удовлетворения.

18 марта АРМА отклонила второго участника — консорциум "Управляющая компания "Эспланада".

20 марта были рассмотрены документы ООО "Алакор Сити", по итогам чего принято решение об отклонении этого участника.

В настоящее время АРМА готовится к объявлению нового конкурса и отмечает, что не допустит в управление ТРЦ "Гулливер" и другими арестованными активами компании, связанные с бывшими собственниками или аффилированными с Россией.

Следует отметить, что минимальный ежемесячный платеж от управления арестованным активом превышает 17 млн грн. Это только гарантированная сумма даже без учета доходов. Учитывая доходность одного из крупнейших ТРЦ столицы, фактические поступления могут быть значительно выше.

Руководство Gulliver обвиняют в налоговых нарушениях

9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на ТРЦ Gulliver, из-за заключения фиктивных договоров с подконтрольными компаниями в 2019-2021 годах.

24 апреля того же года Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети "Эльдорадо", в АРМА. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководства ТРЦ от уплаты налогов.

3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил его в рамках уголовного производства. Однако вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор уточнил, что речь шла только о передаче ТРЦ в управление АРМА, а не о его продаже.