Для ТРЦ Gulliver определен управляющий: что о нем известно

Государственное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело публичный аукцион на платформе Prozorro для отбора управляющего торгово-развлекательным центром Gulliver в Киеве.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По итогам конкурса победителем стало БК "Миллениум", предложившее самые выгодные условия для государства — самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.

Результаты аукциона

Победитель: БК "Миллениум — 0,15% вознаграждения за управление;

2 место: Консорциум "Управляющая компания "Эспланада" — 0,35%;

3 место: ООО "Алакор Сити" — 0,49%.

Следующие действия АРМА включают в себя проверку документов на соответствие квалификационным требованиям и запросы в правоохранительные органы относительно возможных связей владельцев компаний с бывшими владельцами актива.

АРМА выполнила все решения АМКУ и адаптировала квалификационные требования, полностью соблюдая законодательство о публичных закупках.

По результатам независимой оценки стоимость ТРЦ Gulliver составляет 7,6 млрд грн. Благодаря прозрачной процедуре, внедренной АРМА, государство получило эффективного управляющего за минимальное вознаграждение.

"Высокая резонансность этой тендерной процедуры свидетельствует о значительной заинтересованности участников. Благодаря прозрачным правилам и соблюдению законодательства нам удалось обеспечить конкурентный отбор и лучшие условия для государства", — подчеркнули в агентстве.

Напомним, АРМА объявила конкурс по отбору оценщика ТРЦ Gulliver еще в июле 2024 года, а управляющего начали искать в октябре того же года.

Что известно о победителе

Согласно данным Уoucontrol, БК "Миллениум (код ЕГРПОУ 41782700) – это общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 6 декабря 2017 года в городе Киев по адресу: площадь Спортивная, дом 1-А.

Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта (КВЭД 68.32). Среди других видов деятельности отмечено: разведывательное бурение, электромонтажные работы, монтаж водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования, другие специализированные строительные работы, обслуживание систем безопасности, комплексное обслуживание объектов, общая уборка домов, предоставление комбинированных офисных административных услуг, организация конгрессов и торговых. выставок, складское хозяйство, консультирование по вопросам информатизации, купля и продажа собственного недвижимого имущества, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, агентства недвижимости, организация строительства зданий, строительство мостов и тоннелей, организация других видов отдыха и развлечений.

Уставный капитал предприятия составляет 1000 гривен. Единственным основателем и конечным бенефициарным владельцем компании является Мечев Владимир Олегович, также исполняющий обязанности директора.

Руководство Gulliver обвиняют в уклонении от уплаты налогов

9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в том числе на ТРЦ Gulliver в Киеве, площадь которого составляет 151,8 тысяч квадратных метров.

Правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов руководство ТРЦ заключало договоры с подконтрольными субподрядными компаниями, часть из которых имела признаки фиктивности и транзитности. Договоры касались предоставления разных услуг и приобретения материальных ценностей.

Это и стало предметом расследования детективов Бюро экономической безопасности, которые в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору ООО "Три О" Ирине Круппи в уклонении от уплаты налогов на 146 миллионов гривен.

Позже, 24 апреля Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети магазинов "Эльдорадо", в АРМА. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов.

Уже 3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил ходатайство в рамках уголовного производства, но вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор отметил, что требовалась только передача ТРЦ в управление Арма, а не его реализация.

Сообщается, что организуя процесс передачи ТРЦ Gulliver в управление, АРМА столкнулась с многочисленными трудностями.

Среди вызовов были: