Столичный коворкинг Creative State of Gulliver могут признать банкротом: из-за чего именно возник конфликт инвесторов

Хозяйственный суд Киева 3 октября открыл производство по делу о банкротстве коворкинга Creative State of Gulliver в известном ТРЦ в центре Киева, которое инициировала компания "Денза Констракшен", занимающаяся дизайном и строительными работами.

Как говорится в соответствующем определении суда, последняя заявляет, что ООО "Креативный штат Гулливер" задолжало ей в качестве подрядчика 11,78 миллиона гривен, а также 4,52 миллиона гривен пени, 561 тысячу гривен инфляционных затрат и более 398 тысяч гривен в качестве 3% годовых.

В апреле 2019 года компании договорились о поставке мебели и оборудования на 5,45 миллиона гривен и проведении подрядных работ по декорированию на 20,54 миллиона гривен. Однако заказчик, который должен был заплатить деньги полностью, сделал это частично: невыплаченными остались 11,78 миллиона гривен. Суд признал это требование, однако все оставшиеся упомянутые требования отклонил.

На данный момент введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и начата процедура распоряжения имуществом должника. Распорядителем назначен арбитражный управляющий Сергей Беспалый.

Объяснение от Creative States

В свою очередь, основатель группы Creative States Илья Кенигштейн на своей странице в Facebook заявил, что речь идет о конфликте Creative State of Gulliver с одним из соакционеров в лице Denza Construction, вызванном недовольством сроками возврата инвестиций.

"То есть, компания работает, функционирует и развивается, но одну из сторон не устраивают сроки погашения первоначальных инвестиций. Вместо диалога, направленного на поиск решения, эта сторона уже почти год ставит условия, шантажирует, пытается Creative State of Gulliver обанкротить, пользуясь формальным договором подряда на ремонт: без учета контекста, реалий рынка, изначальных договоренностей, подписанных меморандумов и, наконец, войны", — говорит бизнесмен.

Он пояснил, что по договоренностям, инвестиции Denza Construction в ремонт помещения по договору подряда являлись вкладом для получения ею доли в проекте. По словам Кенигштейна, CSG с опережением сроков возвращала указанную инвестицию, вернув к февралю 2022 года около 70%, однако последние два с половиной года "внесли свои коррективы".

"На берегу" между нами с соакционерами был заключен специальный меморандум и корпоративный договор, в котором был определен механизм возврата инвестиций. Если инвестиция не возвращается, то партнеры могут выкупить долю в компании по рынку – это нормальная адекватная практика. Тем более, что компания никогда не отказывалась от возврата вложений", — отметил предприниматель.

По его словам, из-за войны Creative States столкнулась с незаполненностью локаций и предложила соакционерам коворкинга в "Гулливере" совместно дофинансировать проект с целью его поддержания, в том числе оплаты аренды, на что получила отказ и начала делать это в одностороннем порядке.

"Понятно, ни о каком "возврате инвестиций" вообще речь не шла. Когда наши взносы выросли до серьезных сумм, мы снова обратились к нашим соакционерам с предложением рефинансировать совместно с нами. Но и на этот раз мы получили отказ, к которому добавились угрозы различными судами из-за того, что "не выполняем своих обязательств", – рассказал Кенигштейн.

Также соакционеры не смогли в течение последнего года прийти к пониманию по срокам и условиям возможного выкупа доли Denza Construction. Та же, в свою очередь, решила воспользоваться формальным правом на взыскание долга, оформленного договором подряда, а суд – "похоже, не изъявил желания разобраться в действительной природе правовых отношений".

Кенигштейн сообщил, что открытие процедуры банкротства обжаловано в апелляционном порядке, но и в случае возможного проигрыша будет подана кассация в Верховный суд.

"Сразу хочу сообщить, что этот процесс никак не отразится на функционировании компании: мы не собираемся ее закрывать. Этим летом мы предусмотрительно продлили договор аренды этажа в БЦ, локация работает и выполняет свои обязательства перед резидентами", — заверил предприниматель.

Он подчеркнул, что его сторона по-прежнему готова выкупить долю Denza Construction, но "с учетом реалий и вложений с обеих сторон, без хамства, угроз и использования суда как инструмента переговоров". Кенигштейн уточнил, что у Creative States сейчас есть шесть локаций, каждая из которых оформлена как отдельная компания.

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"Не все они в моменте заполнены на 80-100%, потому что они разные. Кому-то заходят наши "Арсеналы" (CSA1, CSA2, CSA3), кому нравится локация в БЦ Senator (CSS), а кто-то вообще живет в Днепре и является нашим резидентом там (CSD). И есть локация CSG в БЦ Gulliver, на 29-м этаже. Мы открыли ее летом 2019 года. До конца февраля 2022 года локация была почти всегда заполнена", - добавил он.

"Кенигштейн выводил деньги себе"

Перед этим, 18 октября, директор и соучредитель компании-конкурента Creative Quarter Роман Хмиль обвинил бывшего бизнес-партнера в непорядочности, что и привело к иску о банкротстве.

"Все эти пять лет Илья систематически выводил себе деньги в виде оплаты роялти, с превышением полномочий, поскольку согласно уставу компании выплаты роялти не могли превышать размер чистых активов. Терпение лопнуло, и в начале 2024 года компания "Денза" подала иски в суды, требуя возврата роялти и погашения долгов за ремонт. Гасить долги нечем, поэтому завершилось все делом о банкротстве", — написал он.

Напомним при этом, что "Гулливер", принадлежащий бизнесмену Виктору Полищуку, ныне арестован и передан в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от преступлений. Объект, который оценили в 7,6 миллиарда гривен, планируют передать новому управляющему, которого выберут на конкурсе.