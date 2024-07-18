ТРЦ Gulliver перешел на импортную электроэнергию: ответы на ключевые вопросы

Многофункциональный комплекс Gulliver перешел на закупку импортной электроэнергии, чтобы разгрузить работу украинских электросетей, пострадавших в результате вражеских обстрелов.

С 11 июля БФК начал закупать импортную электроэнергию из четырех стран – Словакии, Польши, Румынии и Венгрии. Такое решение было принято для того, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины и обеспечить полноценную работу объекта. Мы как ответственный бизнес предоставили возможность бесперебойно работать нашим партнерам, обеспечили комфортные условия для резидентов бизнес-центра, посетителей и арендаторов ТРЦ.

«Ситуация достигла критического уровня, когда отключения света достигли 12 часов в сутки. Самая большая проблема заключалась в том, что даже переход на дизельные генераторы не мог обеспечить работу вентиляции и кондиционирования. Если зимой этот момент можно было комфортно пережить, то летом вопрос стал неотложным», – рассказывает технический директор БФК Gulliver Сергей Кекух.

Всего в БФК Gulliver имеются 4 дизельных генератора, которые генерируют 2,2 мегаватта мощности. Этого достаточно, чтобы обеспечить работу всех инженерных систем, кроме климат-контроля.

« Электропоставщик сообщил нам о возможности перехода на импортную электроэнергию согласно постановлению Кабинета министров №1127. О процедуре оформления договоров импорта необходимо обращаться к электропоставщику, с которым подписан договор поставки электрической энергии. Процесс согласования всех необходимых документов занял около недели. Фактически, каждое предприятие при наличии необходимых технических требований может присоединиться к импорту электроэнергии», – добавляет Сергей Кекух.

Среди основных критериев:

относиться к потребителям группы А, то есть объект должен быть подключен к системе коммерческого учета электрической энергии ЛУЗОД или АСКОЭ.

должна отсутствовать задолженность по договорам о поставках электроэнергии.

Стоимость тарифа динамична и постоянно меняется, поэтому сложно спрогнозировать тариф на будущее. В целом стоимость импортируемой электроэнергии дороже обычного тарифа на примерно 25% и ниже стоимости электрической энергии, которая производится с помощью дизельных генераторов.

Для арендаторов ТРЦ и БЦ несколько изменятся тарифы на коммунальные услуги. Это будет средняя расчетная стоимость фактической потребленной электроэнергии.

Также важно отметить, что на сегодняшний день в Украине есть дефицит генерации (выработки) электрической энергии. В свою очередь, системы распределения электроэнергии выдерживают нагрузку, этот фактор и позволяет импортировать электроэнергию из-за границы. Таким образом, использование предприятием импортируемой электроэнергии никак не влияет на количество часов света в жилых домах, поскольку обеспечивается генерация электроэнергии из Европы. Более того, переход на импорт позволяет оставить дополнительные объемы электроэнергии для объектов критической инфраструктуры и населения.

Согласно действующему постановлению Кабинета министров №1127 от 27 октября 2023 года, предприятия могут быть обеспечены стабильной поставкой электроэнергии при условии, что они импортируют ее часть, в том числе 80%. Остальные обеспечиваются за счет государственного энергоснабжения и работы дизельных генераторов.