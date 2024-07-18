ТРЦ Gulliver перейшов на імпортну електроенергію: відповіді на ключові питання

Багатофункціональний комплекс Gulliver перейшов на закупівлю імпортної електроенергії, щоб розвантажити роботу українських електромереж, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

З 11 липня БФК почав закуповувати імпортну електроенергію з чотирьох країн – Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини. Таке рішення було ухвалено для того, щоб полегшити роботу енергосистеми України, та забезпечити повноцінну роботу об’єкта. Ми, як відповідальний бізнес, надали можливість безперебійно працювати нашим партнерам, забезпечили комфортні умови для резидентів бізнес-центру, відвідувачів та орендарів ТРЦ.

«Ситуація досягла критичного рівня, коли відключення світла сягнули 12 годин на добу. Найбільша проблема полягала в тому, що навіть перехід на дизельні генератори не міг забезпечити роботу вентиляції та кондиціювання. Якщо взимку цей момент можна було комфортно пережити, то влітку питання стало нагальним», – розповідає технічний директор БФК Gulliver Сергій Кекух.

Загалом у БФК Gulliver наявні 4 дизельні генератори, які генерують 2,2 мегавата потужності. Цього достатньо, щоб забезпечити роботу всіх інженерних систем, крім клімат-контролю.

«Електропостачальник повідомив нам про можливість переходу на імпортну електроенергію згідно з постановою Кабінету міністрів №1127. Щодо процедури оформлення договорів імпорту – необхідно звертатися до електропостачальника, з яким підписаний договір постачання електричної енергії. Процес узгодження всіх необхідних документів зайняв близько тижня. Фактично кожне підприємство за наявності необхідних технічних вимог може доєднатися до імпорту електроенергії», – додає Сергій Кекух.

Серед основних критеріїв:

відноситися до споживачів групи А, тобто об’єкт повинен бути підключеним до системи комерційного обліку електричної енергії ЛУЗОД або АСКОЕ.

повинна бути відсутня заборгованість за договорами про постачання електроенергії.

Вартість тарифу динамічна та постійно змінюється, тому важко спрогнозувати тариф на майбутнє. Загалом вартість імпортованої електроенергії дорожча від звичайного тарифу на приблизно 25% та нижча від вартості електричної енергії, яка виробляється за допомогою дизельних генераторів.

Для орендарів ТРЦ та БЦ дещо зміняться тарифи за комунальні послуги. Це буде середня розрахункова ціна фактичної спожитої електроенергії.

Також важливо зазначити, що на сьогодні в Україні є дефіцит генерації (вироблення) електричної енергії. У свою чергу, системи розподілення електроенергії витримують навантаження, цей фактор і дозволяє імпортувати електроенергію з-за кордону. Таким чином, використання підприємством імпортованої електроенергії ніяк не впливає на кількість годин світла в житлових будинках, оскільки забезпечується генерація електроенергії з країн Європи. Більш того, перехід на імпорт дозволяє залишити додаткові об’єми електроенергії для об’єктів критичної інфраструктури та населення.

Згідно з чинною постановою Кабінету міністрів №1127 від 27 жовтня 2023 року, підприємства можуть бути забезпечені стабільним постачанням електроенергії за умови, що вони імпортують її частину, зокрема, 80%. Решта забезпечується за рахунок державного енергопостачання та роботи дизельних генераторів.