Великобритания и Норвегия выделят около €120 млн на строительство двух боевых катеров для Украины. У них будет ракетное вооружение и система ПВО и помогут защищать Черноморский торговый коридор.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Два катера длиной 30 метров построят в Великобритании. Общая стоимость проекта превысит 100 млн. фунтов стерлингов, которые страны предоставят в равных частях.

"Этот проект, финансируемый Норвегией, реализуется здесь, в Великобритании и предоставляет украинцам революционные возможности, не только укрепит оборону Черного моря, но и поддержит европейскую безопасность", - отметил премьер -министр Великобритании Энди Бернем.

По данным британской стороны, катера будут иметь возможности, характерные для фрегатов, но будут стоить гораздо дешевле. Они усилят наступательные возможности ВМС Украины и помогут противодействовать воздушным атакам.

" Эта общая норвежско-британская инициатива усилит способность Украины обороняться, поддерживать украинскую экономику и защищать жизненно важные экспортные товары, включая поставки зерна через Черное море", - подчеркнул премьер-министр Норвегии Йонас Гар.

Великобритания и Норвегия возглавляют Коалицию морских возможностей, поддерживающую развитие ВМС Украины. Финансирование строительства двух катеров будет проходить в рамках этой инициативы.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине военную помощь на £100 млн ($135,5 млн) для усиления противовоздушной обороны в преддверии зимы.