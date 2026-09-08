Британия выделит Украине более $135 млн на усиление ПВО зимой

Великобритания предоставит Украине военную помощь на £100 млн ($135,5 млн) для усиления противовоздушной обороны накануне зимы. Пакет подразумевает ракеты-перехватчики для Patriot, артиллерийские снаряды и беспилотники.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба британского правительства.

Средства будут направлены через механизм NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL ) , который предусматривает финансирование закупки американского вооружения для Украины. Британская сторона отмечает, что оборудование должно поступить в Украину к началу зимы и помочь защитить критическую инфраструктуру, гражданское население и военных от российских атак.

Британия также продолжает выполнять обязательства по поставке Украине более 120 тысяч беспилотников в 2026 году . В настоящее время уже доставлено около 25 тысяч дронов, а темпы поставок планируют увеличить в преддверии зимы.

Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках для уничтожения российских беспилотников, разведывательных БПЛА для наблюдения за ситуацией на поле боя и в тылу противника, а также ударных дронов.

Отдельно Великобритания сообщила об еще одном важном показателе военной помощи Украине - страна уже передала миллионный крупнокалиберный артиллерийский боеприпас . В ближайшие месяцы Украине предстоит получить еще десятки тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов. Их поставки финансируют Великобритания, Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что во время первых визитов в Киев британское руководство услышало от украинской стороны о необходимости дополнительной поддержки накануне зимы.

"Мы пообещали мобилизовать союзников и оказывать больше поддержки везде, где это возможно. Сегодня мы выполняем это обещание, усиливая оборону Украины", - сказал он.

Новая помощь поступит на фоне решения Британии разрешить оборонной компании MBDA раскрыть секретную информацию о британских компонентах дальнобойной ракеты SCALP, также известной как Storm Shadow. Это должно помочь создать в Украине линии для локальной сборки ракет.

Напомним, Украина обратилась в Европейский Союз с запросом на финансирование ракет-перехватчиков в системы Patriot. На эти нужды Киев просит выделить более 2 миллиардов евро из средств 90-миллиардного займа ЕС.