Україна хоче закупити ракети для Patriot за кошти кредиту ЄС на 90 млрд євро

Україна звернулась до Європейського Союзу із запитом на фінансування ракет-перехоплювачів до систем Patriot. На ці потреби Київ просить виділити понад 2 мільярди євро з коштів 90-мільярдної позики ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що запит на закупівлю ракет для Patriot є одним із ключових пунктів українського плану щодо посилення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури.

За даними джерел, раніше Єврокомісія вже отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики.

Більшість позицій у цьому списку стосується військового обладнання, виробленого на території України та Євросоюзу. Переважно йдеться про закупівлю безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Франція вимагає від Єврокомісії часового обмеження винятків, які дозволяють Україні купувати зброю поза межами ЄС коштом кредиту на €90 млрд. Париж хоче, щоб ці гроші йшли передусім європейським виробникам зброї.

За умовами програми, схваленої країнами ЄС у квітні, Україна не може закуповувати за кордоном — поза межами ЄС та Європейської економічної зони — більш як 35% вартості одиниці озброєння. Виняток можливий лише тоді, коли на ринку ЄС немає аналога, здатного закрити нагальну потребу Києва, або коли європейські виробники не встигають з обсягами, термінами чи ціною.

Наразі Україна отримала два таких винятки — на китайські компоненти для дронів і на американські ракети-перехоплювачі Patriot, критично важливі для посилення ППО.

Нагадаємо, Європейська комісія до Дня Незалежності України схвалила виділення €6,1 млрд на нові оборонні закупівлі для України — кошти підуть на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари.