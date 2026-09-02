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Украина хочет закупить ракеты для Patriot за средства кредита ЕС на 90 млрд евро

Пусковая установка ЗРК MIM-104 Patriot
Пусковая установка ЗРК MIM-104 Patriot / Википедия

Украина обратилась в Европейский Союз с запросом на финансирование ракет-перехватчиков в системы Patriot. На эти нужды Киев просит выделить более 2 миллиардов евро из средств 90-миллиардного займа ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что запрос на закупку ракет для Patriot является одним из ключевых пунктов украинского плана усиления противовоздушной обороны и защиты критической инфраструктуры.

По данным источников, ранее Еврокомиссия уже получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из оставшихся в оборонной части займа 6 миллиардов евро.

Большинство позиций в этом списке касается военного оборудования, производимого на территории Украины и Евросоюза. В основном речь идет о закупке беспилотников.

Ранее сообщалось, что Франция требует от Еврокомиссии временного ограничения исключений, позволяющих Украине покупать оружие вне ЕС за счет кредита на €90 млрд. Париж хочет, чтобы эти деньги шли, прежде всего, европейским производителям оружия.

По условиям программы, одобренной странами ЕС в апреле, Украина не может закупать за рубежом вне ЕС и Европейской экономической зоны более 35% стоимости единицы вооружения. Исключение возможно только тогда, когда на рынке ЕС нет аналога, способного закрыть неотложную потребность Киева, или когда европейские производители не успевают с объемами, сроками или ценой.

Украина получила два таких исключения — на китайские компоненты для дронов и на американские ракеты-перехватчики Patriot, критически важные для усиления ПВО.

Напомним, Европейская комиссия ко Дню Независимости Украины одобрила выделение €6,1 млрд на новые оборонные закупки для Украины – средства пойдут на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары.

Автор:
Светлана Манько

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