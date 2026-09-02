Карта боевых действий в Украине на 2 сентября 2026 года

Продолжается 1652-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 213 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, совершил 93 авиационных удара, во время которых сбросил 313 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 511 дронов-камикадзе и совершили 2969 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 57 из реактивных систем залпового огня.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Сопич, Товстодубово, Нескучное, Уланово, Юнаковка, Волфине. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Товстодубово, Свободная Слобода, Хотинь и Храповщина.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы противника, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, пять пушек и один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили шесть вражеских штурмов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Волоховка, Домашнее, Бочковое и в районе Волчанских Хуторов и Старицы.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал в сторону населенных пунктов Радьковка, Купянск-Узловой, Куриловка, Довгенькое и Ковшаровка.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоосиново, Дробышево, Чернещина, Ольговка, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовых действия в направлении населенных пунктов Озерное, Николаевка и в районе Кривой Луки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Степановка, Софиевка и в сторону Новопавловки и Свободного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 атак. Враг проявлял активность в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка и в районах населенных пунктов Удачное, Муравко, Молодецкое, Орехово.

На Александровском направлении российские захватчики активных наступательных действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении кафиры 13 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Рождественка, Верхняя Терса и Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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