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Взрывы в Вишневом: "Укроборонпром" начинает поиск нового генерального директора

Укроборонпром
Наблюдательный совет начал поиск кандидатов на должность гендиректора "Укроборонпрома"

Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") объявил открытый конкурс на должность генерального директора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отбор кандидатов и их предварительную оценку будет осуществлять украинское представительство международной компании Amrop Partnership – одной из крупнейших в мире консалтинговых сетей в сфере поиска руководителей высшего звена и лидерства.

Компанию избрали по результатам открытой процедуры закупки.

Поиск кандидатов начат с 1 сентября.

Увольнение гендиректора "Укроборонпрома"

14 июля Герман Сметанин   завершил работу   в должности генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Причины своего увольнения он не объяснил, но до этого "Укроборонпром"   уволил руководителей двух государственных предприятий   после обстрела Вишневого в Киевской области из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в том числе по городу Вишневое. Там фиксировали вторичную детонацию, из-за которой более 600 человек были эвакуированы.

В результате взрывов, по официальной информации, погибли девять человек, десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все должностные лица, причастные к этому инциденту, будут привлечены к справедливой ответственности. Он отметил, что чиновники допустили, что склады с оружием фактически находились среди жилой застройки, что строго запрещено законом.

Всего в Вишневом в результате удара было повреждено 280 жилых домов – 253 частных и 27 многоквартирных.

После увольнения Сметанина наблюдательный совет "Укроборонпрома" возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Сергея Боева.

Автор:
Светлана Манько

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