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Взрывы в Вишневом: "Укроборонпром" начинает поиск нового генерального директора
Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") объявил открытый конкурс на должность генерального директора.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Отбор кандидатов и их предварительную оценку будет осуществлять украинское представительство международной компании Amrop Partnership – одной из крупнейших в мире консалтинговых сетей в сфере поиска руководителей высшего звена и лидерства.
Компанию избрали по результатам открытой процедуры закупки.
Поиск кандидатов начат с 1 сентября.
Увольнение гендиректора "Укроборонпрома"
14 июля Герман Сметанин завершил работу в должности генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Причины своего увольнения он не объяснил, но до этого "Укроборонпром" уволил руководителей двух государственных предприятий после обстрела Вишневого в Киевской области из-за нарушения правил хранения боеприпасов.
6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в том числе по городу Вишневое. Там фиксировали вторичную детонацию, из-за которой более 600 человек были эвакуированы.
В результате взрывов, по официальной информации, погибли девять человек, десятки получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все должностные лица, причастные к этому инциденту, будут привлечены к справедливой ответственности. Он отметил, что чиновники допустили, что склады с оружием фактически находились среди жилой застройки, что строго запрещено законом.
Всего в Вишневом в результате удара было повреждено 280 жилых домов – 253 частных и 27 многоквартирных.
После увольнения Сметанина наблюдательный совет "Укроборонпрома" возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Сергея Боева.