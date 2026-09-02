Взрывы в Вишневом: "Укроборонпром" начинает поиск нового генерального директора

Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") объявил открытый конкурс на должность генерального директора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отбор кандидатов и их предварительную оценку будет осуществлять украинское представительство международной компании Amrop Partnership – одной из крупнейших в мире консалтинговых сетей в сфере поиска руководителей высшего звена и лидерства.

Компанию избрали по результатам открытой процедуры закупки.

Поиск кандидатов начат с 1 сентября.

Увольнение гендиректора "Укроборонпрома"

14 июля Герман Сметанин завершил работу в должности генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Причины своего увольнения он не объяснил, но до этого "Укроборонпром" уволил руководителей двух государственных предприятий после обстрела Вишневого в Киевской области из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в том числе по городу Вишневое. Там фиксировали вторичную детонацию, из-за которой более 600 человек были эвакуированы.

В результате взрывов, по официальной информации, погибли девять человек, десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все должностные лица, причастные к этому инциденту, будут привлечены к справедливой ответственности. Он отметил, что чиновники допустили, что склады с оружием фактически находились среди жилой застройки, что строго запрещено законом.

Всего в Вишневом в результате удара было повреждено 280 жилых домов – 253 частных и 27 многоквартирных.

После увольнения Сметанина наблюдательный совет "Укроборонпрома" возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Сергея Боева.