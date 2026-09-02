Вибухи у Вишневому: "Укроборонпром" розпочинає пошук нового генерального директора

Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що відбір кандидатів та їхню попередню оцінку здійснюватиме українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership – однієї з найбільших у світі консалтингових мереж у сфері пошуку керівників вищої ланки та лідерства.

Компанію обрали за результатами відкритої процедури закупівлі.

Пошук кандидатів розпочато з 1 вересня.

Звільнення гендиректора "Укроборонпрому"

14 липня Герман Сметанін завершив роботу на посаді генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Причини свого звільнення він не пояснив, але до цього "Укроборонпром" звільнив керівників двох державних підприємств після обстрілу Вишневого на Київщині через порушення правил зберігання боєприпасів.

6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали.

Внаслідок вибухів, за офіційною інформацією, загинули дев'ятеро людей, десятки отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі посадові особи, причетні до цього інциденту, будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Він зазначив, що чиновники допустили те, що склади зі зброєю фактично знаходилися серед житлової забудови, що суворо заборонено законом.

Загалом у Вишневому внаслідок удару було пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних.

Після звільнення Сметаніна наглядова рада "Укроборонпрому" поклала виконання обов’язків генерального директора компанії на Сергія Боєва.