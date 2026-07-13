Вибухи у Вишневому: "Укроборонпром" звільнив керівників двох державних підприємств

АТ "Українська оборонна промисловість" звільнило керівників двох державних підприємств після обстрілу Вишневого на Київщині через порушення правил зберігання боєприпасів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Укроборонпромі".

У компанії наголосили, що підтримують принцип невідворотності відповідальності. Крім самих керівників, зі своїх посад звільнили й інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

"Усі винні, крім звільнення також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України", — зазначили в "Укроборонпромі".

У компанії додали, що повністю співпрацюють зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи. Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

Вибухи у Вишневому – що відомо

6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію, через яку понад 600 людей евакуювали.

Внаслідок вибухів, за офіційною інформацією, загинули дев'ятеро людей, десятки отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі посадові особи, причетні до цього інциденту, будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Він зазначив, що чиновники допустили те, що склади зі зброєю фактично знаходилися серед житлової забудови, що суворо заборонено законом.

Загалом у Вишневому внаслідок удару було пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що це найбільші руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення. Через масштаби руйнувань уряд виділить 3,04 млрд грн з резервного фонду на відновлення пошкодженого у громаді житла.