Взрывы в Вишневом: "Укроборонпром" уволил руководителей двух государственных предприятий

АО "Украинская оборонная промышленность" уволило руководителей двух государственных предприятий после обстрела Вишневого в Киевской области из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в "Укроборонпроме".

В компании подчеркнули, что поддерживают принцип неотвратимости ответственности. Кроме самих руководителей, со своих должностей уволили и других должностных лиц, чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям.

"Все виновны, кроме увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины", — отметили в "Укроборонпроме".

В компании добавили, что полностью сотрудничают со Службой безопасности Украины и другими органами досудебного расследования, предоставляя всю необходимую информацию и документы. В то же время на всех предприятиях общества идет комплексная проверка соблюдения требований по хранению и безопасности при работе со средствами поражения.

Взрывы в Вишневом – что известно

6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в том числе по городу Вишневое. Там фиксировали вторичную детонацию, из-за которой более 600 человек были эвакуированы.

В результате взрывов, по официальной информации, погибли девять человек, десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все должностные лица, причастные к этому инциденту, будут привлечены к справедливой ответственности. Он отметил, что чиновники допустили, что склады с оружием фактически находились среди жилой застройки, что строго запрещено законом.

Всего в Вишневом в результате удара было повреждено 280 жилых домов - 253 частных и 27 многоквартирных.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что это самые большие разрушения жилищного сектора за все время российского полномасштабного вторжения. Из-за масштабов разрушений правительство выделит 3,04 млрд грн из резервного фонда на восстановление поврежденного в общине жилья.