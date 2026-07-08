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Вишневое получит 3 млрд грн на восстановление жилья

Вишневое получит 3 млрд грн на восстановление жилья и сетей
Вишневое получит 3 млрд грн на восстановление жилья и сетей

Правительство поручило ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда для общины Вишневого в Киевской области. Средства должны быть направлены на ликвидацию последствий российских обстрелов 6 июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, финансирование предусмотрено для выплаты компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, а также для восстановления уничтоженных домов.

Средства также планируют направить на капитальный ремонт многоэтажек и восстановление инженерных сетей в общине.

В результате удара было повреждено 280 жилых домов – 253 частных и 27 многоквартирных.

Напомним, 6 июля во время ночной атаки   повреждено помещение в Вишневом, где расположены подразделения Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области и удаленная точка доступа в городе Бучанской Государственной налоговой инспекции.

Автор:
Татьяна Гойденко