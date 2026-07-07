Автоцентр Honda приостановил работу после атаки РФ

Дилерский центр Honda Юме Авто Центр в Вишневом Киевской области потерпел разрушения во время вражеской атаки Киева и области в ночь на 6 июля и приостановил работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте автоцентра.

"В результате вражеской атаки в ночь на 6 июля город Вишневое потерпел значительные разрушения, в том числе здание нашего дилерского центра. На период ремонтных работ дилерский центр не будет работать", - подчеркнули в компании.

Там добавили, что сроки восстановления полноценной работы будут объявлены впоследствии, а по актуальным вопросам предлагается звонить по телефону в отдел продаж.

По данным ресурса YouControl, ООО Юме Авто Центр, входящей в состав дилерской сети дистрибьютора автомобилей и мотоциклов Honda в Украине компании Прайд Мотор ( Киев), зарегистрировано в июне 2020 года.

Дилерская сеть Honda в Украине, по данным на сайте дистрибьютора, насчитывает 9 автоцентров.

Напомним, 6 июля во время ночной атаки повреждено помещение в Вишневом, где расположены подразделения Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области и удалена точка доступа в городе Бучанской Государственной налоговой инспекции.