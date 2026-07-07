Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,01

EUR

50,87

--0,15

Наличный курс:

USD

44,60

44,46

EUR

51,20

51,00

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Автоцентр Honda приостановил работу после атаки РФ

атака на Вишневое
Атака на Вишневое. Фото: социальные сети

Дилерский центр Honda Юме Авто Центр в Вишневом Киевской области потерпел разрушения во время вражеской атаки Киева и области в ночь на 6 июля и приостановил работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте автоцентра.

"В результате вражеской атаки в ночь на 6 июля город Вишневое потерпел значительные разрушения, в том числе здание нашего дилерского центра. На период ремонтных работ дилерский центр не будет работать", - подчеркнули в компании.

Там добавили, что сроки восстановления полноценной работы будут объявлены впоследствии, а по актуальным вопросам предлагается звонить по телефону в отдел продаж.

По данным ресурса YouControl, ООО Юме Авто Центр, входящей в состав дилерской сети дистрибьютора автомобилей и мотоциклов Honda в Украине компании Прайд Мотор   ( Киев), зарегистрировано в июне 2020 года.

Дилерская сеть Honda в Украине, по данным на сайте дистрибьютора, насчитывает 9 автоцентров.

Напомним, 6 июля во время ночной атаки повреждено помещение в Вишневом, где расположены подразделения Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области и удалена точка доступа в городе Бучанской Государственной налоговой инспекции.

Автор:
Светлана Манько