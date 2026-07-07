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Автоцентр Honda призупинив роботу після атаки РФ

атака на Вишневе
Атака на Вишневе. Фото: соціальні мережі

Дилерський центр Honda Юме Авто Центр у Вишневому Київської області зазнав руйнувань під час ворожої атаки Києва та області в ніч проти 6 липня та призупинив роботу.

Як пише Delo.ua, Про це повідомляється на сайті автоцентру. 

"Внаслідок ворожої атаки в ніч на 6 липня місто Вишневе зазнало значних руйнувань, в тому числі будівля нашого дилерського центру. На період ремонтних робіт дилерський центр не працюватиме", — наголосили в компанії.

Там додали, що терміни відновлення повноцінної роботи будуть оголошені згодом, а щодо актуальних питань пропонується телефонувати у відділ продажу.

За даними ресурсу YouControl, ТОВ Юме Авто Центр, що входить до складу дилерської мережі дистриб’ютора автомобілів та мотоциклів Honda в Україні компанії Прайд Мотор (Київ), зареєстровано у червні 2020 року.

Дилерська мережа Honda в Україні, за даними на сайті дистриб’ютора, налічує 9 автоцентрів.

Нагадаємо, 6 липня під час нічної атаки пошкоджено приміщення у Вишневому, де розташовані підрозділи Головного управління Державної податкової служби в Київській області та віддалена точка доступу в місті Бучанської Державної податкової інспекції.

Автор:
Світлана Манько