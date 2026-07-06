Внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю податкової у Вишневому (ФОТО)

6 липня під час нічної атаки пошкоджено приміщення у Вишневому, де розташовані підрозділи Головного управління Державної податкової служби в Київській області та віддалена точка доступу в місті Бучанської Державної податкової інспекції.

Як пише Delo.ua, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, тимчасово відвідувачів приймати не будуть, однак послуги можна отримати в будь-якому найближчому ЦОПі.

«На жаль, пошкоджені і оселі наших співробітників з Головного управління ДПС у Київській області, які мешкають у Вишневому. Але головне – ніхто з працівників не постраждав», – зауважила Карнаух.

Очільниця ДПС наголосила, що Росія знову навмисно била по звичайних людях, житлових будинках, де мирно спали люди.

Нагадаємо, масований російський обстріл Києва в ніч проти 6 липня пошкодив офіс і студію "5 каналу".

Атака на Київ і Київщину 6 липня

У ніч проти 6 липня росіяни здійснили масований ракетний обстріл Києва.

Найбільші руйнування в Подільському районі — там влучання ракети в житлову девʼятиповерхівку зруйнувало з п’ятого по дев’ятий поверх.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві 11 людей загинули. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей.

На Київщині через російську атаку є поранені та загиблий, наслідки ударів зафіксовані у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах області. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Міська рада Вишневого закликала мешканців та місцеві підприємства не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці.