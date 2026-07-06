Атака Росії на Київ пошкодила студію "5 каналу": мовлення зупинено

Масований російський обстріл Києва в ніч проти 6 липня пошкодив офіс і студію "5 каналу".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав. Приміщення зазнали значних руйнувань. Пошкоджена студія. Знищена частина знімальної техніки та потрощені робочі місця в редакції.

Через наслідки атаки "5 канал" не може оперативно відновити мовлення в телевізійному етері, але продовжить мовлення в Youtube.

Там нагадали, що попередня атака, в якій постраждав канал, сталася 10 липня 2025 року.

"Робоче місце. Ефірні години мої мали бути за цим столом сьогодні з 12-ї. Офіс "5 каналу" — атакований вдруге. Рівно рік тому, 10 липня, до нас уже прилітало", — написала телеведуча Анна Мірошниченко.

Атака на Київ і Київщину 6 липня

У ніч проти 6 липня росіяни здійснили масований ракетний обстріл Києва.

Найбільші руйнування в Подільському районі — там влучання ракети в житлову девʼятиповерхівку зруйнувало з п’ятого по дев’ятий поверх.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві 11 людей загинули. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей.

На Київщині через російську атаку є поранені та загиблий, наслідки ударів зафіксовані у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах області. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Міська рада Вишневого закликала мешканців та місцеві підприємства не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці.