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Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)

пошкоджено офіс 5 каналу
Фото: 5 канал

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ значних пошкоджень зазнав офіс "5 каналу". Є руйнування у студії. Також знищено частину знімальної техніки та пошкоджено робочі місця.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті "5 каналу". 

Зазначається, що працівники, які перебували в приміщенні під час нічної зміни не постраждали.

Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця. 

Через наслідки атаки "5 канал" призупинив мовлення в телевізійному етері та в YouTube. 

Керівництво каналу сподівається відновити мовлення близько 13:00.

Фото 2 — Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 3 — Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 4 — Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 5 — Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 6 — Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 7 — Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 8 — Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 9 — Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)

 Київ потерпав від комбінованої масованої атаки 10 липня

У ніч проти 10 липня російська армія атакувала Київ  безпілотниками та ракетами. Зафіксовано пошкодження в житлових і нежитлових будівлях у різних районах столиці.

Через ворожі удари двоє цивільних загинули і чотирнадцять отримали поранення й травми. 

Автор:
Світлана Манько