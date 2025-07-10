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Удар РФ по Києву: пошкоджено офіс "5 каналу", мовлення тимчасово призупинили (ФОТО, ВІДЕО)
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ значних пошкоджень зазнав офіс "5 каналу". Є руйнування у студії. Також знищено частину знімальної техніки та пошкоджено робочі місця.
Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті "5 каналу".
Зазначається, що працівники, які перебували в приміщенні під час нічної зміни не постраждали.
Є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця.
Через наслідки атаки "5 канал" призупинив мовлення в телевізійному етері та в YouTube.
Керівництво каналу сподівається відновити мовлення близько 13:00.
Київ потерпав від комбінованої масованої атаки 10 липня
У ніч проти 10 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Зафіксовано пошкодження в житлових і нежитлових будівлях у різних районах столиці.
Через ворожі удари двоє цивільних загинули і чотирнадцять отримали поранення й травми.