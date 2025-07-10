Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)

У ніч проти 10 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Зафіксовано пошкодження в житлових і нежитлових будівлях у різних районах столиці. Через ворожі удари двоє цивільних загинули і чотирнадцять отримали поранення й травми.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко,

На столицю летіли балістика та безліч "шахедів". Наслідки ворожої атаки зафіксували в шести районах Києва.

Наслідки обстрілу

Шевченківський район

Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа. Всі служби на місцях.

Дарницький район

Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Солом'янський район

Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Голосіївський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Подільський район

Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

В Шевченківському районі оголосили про створення гуманітарних штабів допомоги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За інформацією голови РДА цього району Олександра Сазановича, штаби розгорнуто на базі школи №101(вул. Коперника, 8) та школи №61(вул. Юрія Іллєнка, 39).

Тут можна отримати:

допомогу з оформлення матеріальної підтримки;

консультації юристів і психологів;

роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

За словами очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, станом на ранок відомо про двох загиблих.

Кличко розповів, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей. Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Рух транспорту перекритий:

вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);

вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);

вулицею Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);

вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);

вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).

Нагадаємо, через нічну атаку безпілотників на Київ 7 липня було пошкоджено тепломагістраль великого діаметру, офісні та адміністративні будівлі.