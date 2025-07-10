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Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
У ніч проти 10 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Зафіксовано пошкодження в житлових і нежитлових будівлях у різних районах столиці. Через ворожі удари двоє цивільних загинули і чотирнадцять отримали поранення й травми.
Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко,
На столицю летіли балістика та безліч "шахедів". Наслідки ворожої атаки зафіксували в шести районах Києва.
Наслідки обстрілу
Шевченківський район
Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа. Всі служби на місцях.
Дарницький район
Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.
Солом'янський район
Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.
Голосіївський район
Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.
Подільський район
Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.
В Шевченківському районі оголосили про створення гуманітарних штабів допомоги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
За інформацією голови РДА цього району Олександра Сазановича, штаби розгорнуто на базі школи №101(вул. Коперника, 8) та школи №61(вул. Юрія Іллєнка, 39).
Тут можна отримати:
- допомогу з оформлення матеріальної підтримки;
- консультації юристів і психологів;
- роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.
За словами очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, станом на ранок відомо про двох загиблих.
Кличко розповів, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей. Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
Рух транспорту перекритий:
- вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);
- вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);
- вулицею Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);
- вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
- вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).
Нагадаємо, через нічну атаку безпілотників на Київ 7 липня було пошкоджено тепломагістраль великого діаметру, офісні та адміністративні будівлі.