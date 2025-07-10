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Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)

атака на Київ
Фото: ДСНС

У ніч проти 10 липня російська армія атакувала Київ  безпілотниками та ракетами. Зафіксовано пошкодження в житлових і нежитлових будівлях у різних районах столиці. Через ворожі удари двоє цивільних загинули і чотирнадцять отримали поранення й травми. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, 

На столицю летіли балістика та безліч "шахедів". Наслідки ворожої атаки зафіксували в шести районах Києва.

Наслідки обстрілу

Шевченківський район

Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа. Всі служби на місцях.

Дарницький район

Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Солом'янський район

Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Голосіївський район

Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Подільський район

Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

В Шевченківському районі оголосили про створення гуманітарних штабів допомоги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Фото 2 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Фото 3 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Фото 4 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Фото 5 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Фото 6 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Фото 7 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Фото 8 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Фото 9 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Фото 10 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)
Фото 11 — Вночі Київ потерпав від комбінованої масованої атаки:є загиблі та постраждалі (ФОТО)

За інформацією голови РДА цього району Олександра Сазановича, штаби розгорнуто на базі школи №101(вул. Коперника, 8) та школи №61(вул. Юрія Іллєнка, 39).

Тут можна отримати:

  • допомогу з оформлення матеріальної підтримки;
  • консультації юристів і психологів;
  • роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

За словами очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, станом на ранок відомо про двох загиблих.

Кличко розповів, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей. Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Рух транспорту перекритий:

  • вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);
  • вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);
  • вулицею Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);
  • вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
  • вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).

Нагадаємо, через нічну атаку безпілотників на Київ 7 липня було пошкоджено тепломагістраль великого діаметру, офісні та адміністративні будівлі.

Автор:
Світлана Манько