Атака дронів на Київ: пошкоджено тепломагістраль, без гарячої води залишились близько пів тисячі будівель

Через нічну атаку безпілотників на Київ 7 липня пошкоджено тепломагістраль великого діаметру. Без гарячої води залишилося близько 500 будівель, у тому числі житлові будинки, школи, медустанови та відомчі об'єкти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що через пошкодження тепломагістралі діаметром 1 метр без послуги гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель.

Серед відключених – як житлові будинки, так і соціальні заклади – школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти.

Крім того, пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.

В КМДА підкреслили, що працівники "Київтеплоенерго" наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження.

Атака на Київ 7 липня

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає.

У Солом'янському районі, за його словами, уламки збитого БПЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає.

У Голосіївському районі уламки БПЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Також внаслідок влучання уламків БПЛА, пошкоджена тепломагістраль великого діаметру. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії", - зазначив Кличко

Нагадаємо, 6 липня у Києві вибухнула цистерна із пально-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік ТЕЦ-6.