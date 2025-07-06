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Кличко спростовує вибух на ТЕЦ у Києві: що сталося

Вибух у Києві
Фото: соціальні мережі

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що вибух та пожежа на лівому березі в Києві не має відношення до ТЕЦ-6. За попередньою інформацією, вибухнула цистерна із пально-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік ТЕЦ.

Як пише Delo.ua, про це Кличко повідомив у Telegram.

Що каже міська влада

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення", - переконує міський голова. 

За його словами, насправді вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами, розміщена в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ.

На місці працюють рятувальники. Наразі постраждалих немає.

Своєю чергою голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що на лівому березі столиці на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

Поки орієнтовний час повернення світла не називається.

Ткаченко також заявляє, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. 

У "Київтеплоенерго" також спростували вибухи та загоряння на території ТЕЦ. Там запевняють, що загрози для енергопостачання Києва немає, а обладнання станції працює у штатному режимі.

Фото 2 — Кличко спростовує вибух на ТЕЦ у Києві: що сталося

Що передувало

Раніше у Telegram-каналах поширили фото диму, що здіймався над лівим берегом Києва. Деякі канали заявили, що це сталося через вибух на ТЕЦ-6. Також стверджувалося, що внаслідок цього частина Дніпровського району міста лишилася без електроенергії.

Нагадаємо, 2 липня близько у селі Березина Житомирської області сталися два вибухи. У момент інциденту повітряна тривога не оголошувалася. Вибух стався на складі одного з промислових підприємств.

Автор:
Світлана Манько