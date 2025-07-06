Кличко опровергает взрыв на ТЭЦ в Киеве: что произошло

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взрыв и пожар на левом берегу в Киеве не имеет отношения к ТЭЦ-6.

Как пишет Delo.ua, об этом Кличко сообщил в Telegram.

Что говорят городские власти

"Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения", — убеждает мэр.

По его словам, на самом деле взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами, размещенная в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ.

На месте работают спасатели. В настоящее время пострадавших нет.

В свою очередь глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщает, что на левом берегу столицы на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

Пока ориентировочное время возвращения света не называется.

Ткаченко также заявляет, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности.

В "Киевтеплоэнерго" также опровергли взрывы и возгорание на территории ТЭЦ.

Что предшествовало

Ранее в Telegram-каналах распространили фото поднимавшегося над левым берегом Киева дыма. Некоторые каналы заявили, что это произошло из-за взрыва на ТЭЦ-6. Также утверждалось, что в результате часть Днепровского района города осталась без электроэнергии.

Напомним, 2 июля около села Березина Житомирской области произошли два взрыва. В момент инцидента воздушная тревога не объявлялась. Взрыв произошел на складе одного из промышленных предприятий.