В Житомире раздался взрыв: повреждены дома и заправка, есть погибшие

2 июля около 18:00 в Житомире и окрестных селах был слышен звук мощного взрыва.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский в комментарии "Суспільному", взрыв предположительно произошел на составе одного из промышленных предприятий в селе Березина.

По его словам, в результате инцидента повреждены частные жилые дома, много битого стекла и дыма, разрушены линии электропередач. Есть предварительная информация о травмированных. Из-за пробок на трассе Киев — Чоп сельский голова не смог добраться до места происшествия.

Патрульная полиция Житомирской области подтвердила перекрытие движения на 126 километре трассы М-06 Киев-Чоп в обоих направлениях.

В направлении Ровно через поворот на село Тесновка, дальше через Головино и Черняхов;

В направлении Киева – через разворот возле села Гадзинка или села Олиевка, с последующим выездом через Тесновку на 109 км трассы М-06.

Как сообщил глава Житомирской ОВ Виталий Бунечко, на месте инцидента работают все экстренные службы. Идет ликвидация последствий взрыва.

По словам пресс-офицерши ГУ ГСЧС области Ирины Романюк, на место происшествия прибыли спасатели. Также информацию уточняют в полиции — представитель Нацполиции Иванна Силецкая сообщила, что следственные действия продолжаются.

По состоянию на 19.30 ситуация остается напряженной, движение транспорта существенно усложнено. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Обновлено в 20:33

Бунечко рассказал, что в результате взрыва вблизи Житомира известно о 2 погибших и 15 пострадавших. Он призвал местных жителей закрыть окна, минимизировать пребывания на улице, пить больше воды и включить воздухоочистители.

Взрыв произошел на 126 километре автодороги М-06 Киев — Чоп, вблизи села Березина, движение в обоих направлениях перекрыто.