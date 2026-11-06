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ВСУ остановили три порта РФ на Азове: россияне заговорили о банкротстве

Порт
ВСУ остановили три порта РФ на Азове / Wikipedia

Морские порты в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове фактически прекратили свою деятельность из-за последствий ударов украинских беспилотников. Отрасль оказалась под угрозой полной потери и банкротства, если федеральные власти РФ срочно не окажут финансовой поддержки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам главы региона, в результате попаданий повреждены причальные стенки, емкости и другая портовая инфраструктура. Из-за остановки хабов и общего коллапса судоходства в Азово-Черноморском бассейне в области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В то же время, предприятия обязаны обслуживать банковские кредиты и выплачивать заработную плату всему штату из семи тысяч работников, что приводит к быстрому истощению финансов.

Обвал перевалки грузов и паралич экспорта зерна

Систематические атаки на суда и терминалы привели к тому, что общий объем перевалки грузов в портах Ростова, Азова и Таганрога рухнул на 45%. По данным источников "Коммерсантъ", в сентябре порты Азовского и Черного морей потеряли от 95% до 100% грузов и 85% пассажиропотока.

Ограничение движения судов в Азовском бассейне российские власти ввели еще в начале июля, что привело к остановке отгрузок с донских причалов. Впоследствии остановили работу порта "Кавказ" на Кубани, а также свели к минимуму отправку из глубоководных терминалов Черного моря.

Совокупно через южные порты вывозили 60 миллионов тонн зерновых в год (ранее это обеспечивало около 80% экспорта зерна из РФ). Из-за их паралича экспорт российского зерна обвалился до 17-летнего минимума: за сентябрь, по оценкам аналитического центра "Совекон", отгрузили всего 1,8 миллиона тонн. В конце октября, по информации агентства Reuters, отдельные суда-зерновозы начали пропускать в Азовское море через Керченский пролив.

Губернатор Ростовской области призвал федеральные власти ввести для портов отсрочку налоговых платежей, предоставить льготные кредиты, а также объявить арендные каникулы по инфраструктуре "Росморпорта" и других структур.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за риска безопасности в Азово-Черноморском бассейне Россия начала возить зерно через арктический маршрут времен Второй мировой войны. РФ впервые использовала этот северный путь для экспорта агропродукции в качестве альтернативы торговым маршрутам в Черном и Балтийском морях.

Автор:
Максим Кольц

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