Поблизу Житомира пролунав вибух: пошкоджені будинки і заправка, є загиблі

2 липня близько 18:00 години у селі Березина Житомирської області сталися два вибухи. Повітряна тривога в цей час оголошена не була. У момент інциденту повітряна тривога не оголошувалася.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі "Суспільному", вибух стався на складі одного з промислових підприємств у селі Березина.

За його словами, внаслідок інциденту пошкоджено приватні житлові будинки, багато битого скла та диму, зруйновані лінії електропередач. Є попередня інформація про травмованих. Через затори на трасі Київ — Чоп сільський голова не зміг дістатися місця події.

Патрульна поліція Житомирської області підтвердила перекриття руху на 126 кілометрі траси М-06 Київ — Чоп у обох напрямках. Організовано об’їзди:

У напрямку Рівного — через поворот на село Теснівка, далі через Головине та Черняхів;

У напрямку Києва — через розворот біля села Гадзинка або села Оліївка, з подальшим виїздом через Теснівку на 109 км траси М-06.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, на місці інциденту працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків вибуху.

За словами пресофіцерки ГУ ДСНС області Ірини Романюк, на місце події прибули рятувальники. Також інформацію уточнюють у поліції — речниця Нацполіції Іванна Сілецька повідомила, що слідчі дії тривають.

Станом на 19:30 ситуація залишається напруженою, рух транспорту суттєво ускладнений. Інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється.

Оновлено о 20:33

Бунечко розповів, що внаслідок вибуху поблизу Житомира відомо про 2 загиблих та 15 постраждалих. Він закликав місцевих мешканців зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці, пити більше води та ввімкнути очищувачі повітря.

Вибух стався на 126 кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Березина, рух в обох напрямках перекрито.