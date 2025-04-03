На ринку "Юність" у Києві пролунав вибух: є жертви (ФОТО)

На ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух, є жертви.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Що відомо про вибух

У Деснянському районі Києва, на ринку "Юність", стався вибух, в результаті якого загинула одна людина, а інша отримала поранення.

Потерпілого чоловіка госпіталізували.

За попередніми даними, причиною трагедії став вибух газового балону.

Наразі на місці події працюють усі необхідні служби, які займаються ліквідацією наслідків та з'ясуванням обставин трагедії.

Оновлено 14.07: За даними правоохоронців, відомо про двох загиблих.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики, наголошують в поліції.