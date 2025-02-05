У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК: є загиблий та поранені

У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Попередньо, загинув чоловік, четверо людей поранені.

Про це "Суспільному" повідомила інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська.

За її даними, унаслідок вибуху загинула одна людина, ще 4 людей зазнали поранень.

Як повідомили в Нацполіції, у Кам’янці-Подільському поліцейські встановлюють обставини вибуху поблизу місцевого ТЦК.

"Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух. Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні.

Причини та обставини вибуху встановлюються. Наразі на місці працюють слідчі.

Про деталі інциденту правоохоронці пообіцяли повідомити згодом.

Напади на ТЦК: що відомо



У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці. Інцидент стався під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.

У той самий день у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Унаслідок нього одна людина загинула, а ще шестеро зазнали поранень.

Як повідомили у Службі безпеки України, під час вибуху в будівлі ТЦК у Рівному 1 лютого загинув зловмисник, який закладав вибухівку. Його «прибрали» російські спецслужби.

За вказівкою куратора, зловмисник приїхав до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм, який був замаскований у туристичному рюкзаку. російські спецслужби мали віддалений доступ до вибухівки через мобільний телефон. Ще один телефон із дистанційним управлінням чоловік мав при собі, коли заходив до будівлі ТЦК.

Коли ж росіяни побачили, що вибухівка закладена, а їхній агент досі біля неї, вони активували саморобну бомбу, внаслідок якої зловмисник помер на місці, а вісім військовослужбовців зазнали поранень.

Наступного дня, 2 лютого, вибух трапився біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині, унаслідок чого легких поранень зазнала одна людина.