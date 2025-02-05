В Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК: есть погибший и раненые

В Каменце-Подольском раздался взрыв возле здания ТЦК. Предварительно, погиб мужчина, четыре человека ранены.

Об этом "Суспільному" сообщила инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская.

По ее данным, в результате взрыва погиб один человек, еще 4 человека получили ранения.

Как сообщили в Нацполиции, в Каменце-Подольском полицейские устанавливают обстоятельства взрыва вблизи местного ТЦК.

"Сегодня, 5 февраля, около 13:00 в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв. Сейчас на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области", — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. В настоящее время на месте работают следователи.

О деталях инцидента правоохранители пообещали сообщить впоследствии.

Нападения на ТЦК



В субботу, 1 февраля, на автозаправочной станции в Пирятине неизвестный мужчина подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, злоумышленник выстрелил в военнослужащего. От ранения солдат погиб на месте. Инцидент произошел во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.

В этот же день в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Ровно произошел взрыв. В результате один человек погиб, а еще шестеро получили ранения.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, при взрыве в здании ТЦК в Ровно 1 февраля погиб злоумышленник, закладывавший взрывчатку. Его убрали российские спецслужбы.

По указанию куратора, злоумышленник приехал в Ровно с самодельным взрывным устройством, которое было замаскировано в туристическом рюкзаке. российские спецслужбы имели удаленный доступ к взрывчатке через мобильный телефон. Еще один телефон с дистанционным управлением мужчина имел при себе, когда заходил в здание ТЦК.

Когда же россияне увидели, что взрывчатка заложена, а их агент до сих пор возле нее, они активировали самодельную бомбу, в результате которой злоумышленник скончался на месте, а восемь военнослужащих получили ранения.

На следующий день, 2 февраля, взрыв произошел возле здания ТЦК и СП в Павлограде на Днепропетровщине, в результате чего легкие ранения получил один человек.