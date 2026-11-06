UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,44

--0,09

EUR

51,04

--0,21

Наличный курс:

USD

46,25

46,04

EUR

51,81

51,52

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Воздушные тревоги бьют по книжному ритейлу: Vivat закрывает книжные магазины

Vivat закрывает книжные магазины
Vivat закрывает книжные магазины

Издательство Vivat вынуждено закрывать часть своих книжных магазинов из-за длительных воздушных тревог, которые сокращают время работы магазинов и соответственно их выручку. В Киеве сеть уже закрыла книжный магазин в ТЦ "Магеллан", а в 2027 году могут прекратить работу и другие точки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение генерального директора и совладелицы Vivat Юлии Орловой.

По словам Орловой, только за последнюю неделю книжные магазины в Киеве теряли из-за воздушных тревог до двух часов работы ежедневно, или около 14 часов в неделю.

Книжный магазин в ТЦ "Магеллан" пришлось закрыть даже несмотря на то, что торговый центр предоставил скидку на аренду.

"Никакие скидки на аренду не помогут, когда людей нет и выручки нет", - отметила Орлова.

Еще более сложная ситуация в Харькове и Днепре. По ее словам, там книжные сети из-за тревог могут не работать около пяти часов в день — примерно 35 часов в неделю.

При этом постоянные расходы бизнеса остаются: нужно оплачивать аренду, отопление, электроэнергию и удерживать работников.

Vivat пытается приспособить сеть к новым условиям – переносит и объединяет отдельные локации, просматривает затраты и ищет другие форматы работы.

В то же время, компания уже пересматривает планы сети на 2027 год и не исключает новых закрытий.

Проблемы наблюдаются и в других книжных сетях. В октябре "Книжный магазин Е" закрыл магазины на железнодорожных вокзалах Киева и Одессы из-за ситуации безопасности.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности