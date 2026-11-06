Воздушные тревоги бьют по книжному ритейлу: Vivat закрывает книжные магазины

Издательство Vivat вынуждено закрывать часть своих книжных магазинов из-за длительных воздушных тревог, которые сокращают время работы магазинов и соответственно их выручку. В Киеве сеть уже закрыла книжный магазин в ТЦ "Магеллан", а в 2027 году могут прекратить работу и другие точки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение генерального директора и совладелицы Vivat Юлии Орловой.

По словам Орловой, только за последнюю неделю книжные магазины в Киеве теряли из-за воздушных тревог до двух часов работы ежедневно, или около 14 часов в неделю.

Книжный магазин в ТЦ "Магеллан" пришлось закрыть даже несмотря на то, что торговый центр предоставил скидку на аренду.

"Никакие скидки на аренду не помогут, когда людей нет и выручки нет", - отметила Орлова.

Еще более сложная ситуация в Харькове и Днепре. По ее словам, там книжные сети из-за тревог могут не работать около пяти часов в день — примерно 35 часов в неделю.

При этом постоянные расходы бизнеса остаются: нужно оплачивать аренду, отопление, электроэнергию и удерживать работников.

Vivat пытается приспособить сеть к новым условиям – переносит и объединяет отдельные локации, просматривает затраты и ищет другие форматы работы.

В то же время, компания уже пересматривает планы сети на 2027 год и не исключает новых закрытий.

Проблемы наблюдаются и в других книжных сетях. В октябре "Книжный магазин Е" закрыл магазины на железнодорожных вокзалах Киева и Одессы из-за ситуации безопасности.