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Повітряні тривоги б’ють по книжковому ритейлу: Vivat закриває книгарні

Vivat закриває книгарні
Vivat закриває книгарні

Видавництво Vivat змушене закривати частину своїх книгарень через тривалі повітряні тривоги, які скорочують час роботи магазинів і відповідно їхній виторг. У Києві мережа вже закрила книгарню в ТЦ “Магелан”, а у 2027 році можуть припинити роботу й інші точки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення генеральної директорки та співвласниці Vivat Юлії Орлової.

За словами Орлової, лише за останній тиждень книгарні в Києві втрачали через повітряні тривоги до двох годин роботи щодня, або близько 14 годин на тиждень.

Книгарню в ТЦ “Магелан” довелося закрити навіть попри те, що торговельний центр надав знижку на оренду.

“Ніякі знижки на оренду не допоможуть, коли людей немає і виторгу немає”, — зазначила Орлова.

Ще складніша ситуація у Харкові та Дніпрі. За її словами, там книгарні мережі через тривоги можуть не працювати близько п’яти годин на день — приблизно 35 годин на тиждень.

При цьому постійні витрати бізнесу залишаються: потрібно оплачувати оренду, опалення, електроенергію та утримувати працівників.

Vivat намагається пристосувати мережу до нових умов — переносить і об’єднує окремі локації, переглядає витрати та шукає інші формати роботи.

Водночас компанія вже переглядає плани мережі на 2027 рік і не виключає нових закриттів.

Проблеми спостерігаються й в інших книжкових мережах. У жовтні “Книгарня Є” закрила магазини на залізничних вокзалах Києва та Одеси через безпекову ситуацію.

Автор:
Тетяна Гойденко

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