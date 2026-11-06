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Повітряні тривоги б’ють по книжковому ритейлу: Vivat закриває книгарні
Видавництво Vivat змушене закривати частину своїх книгарень через тривалі повітряні тривоги, які скорочують час роботи магазинів і відповідно їхній виторг. У Києві мережа вже закрила книгарню в ТЦ “Магелан”, а у 2027 році можуть припинити роботу й інші точки.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення генеральної директорки та співвласниці Vivat Юлії Орлової.
За словами Орлової, лише за останній тиждень книгарні в Києві втрачали через повітряні тривоги до двох годин роботи щодня, або близько 14 годин на тиждень.
Книгарню в ТЦ “Магелан” довелося закрити навіть попри те, що торговельний центр надав знижку на оренду.
“Ніякі знижки на оренду не допоможуть, коли людей немає і виторгу немає”, — зазначила Орлова.
Ще складніша ситуація у Харкові та Дніпрі. За її словами, там книгарні мережі через тривоги можуть не працювати близько п’яти годин на день — приблизно 35 годин на тиждень.
При цьому постійні витрати бізнесу залишаються: потрібно оплачувати оренду, опалення, електроенергію та утримувати працівників.
Vivat намагається пристосувати мережу до нових умов — переносить і об’єднує окремі локації, переглядає витрати та шукає інші формати роботи.
Водночас компанія вже переглядає плани мережі на 2027 рік і не виключає нових закриттів.
Проблеми спостерігаються й в інших книжкових мережах. У жовтні “Книгарня Є” закрила магазини на залізничних вокзалах Києва та Одеси через безпекову ситуацію.