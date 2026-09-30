Книгарні в Україні отримають державну компенсацію за оренду приміщень

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дає змогу розпочати виплату державних субсидій книгарням на компенсацію витрат за оренду приміщень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства культури України.

Ця програма є одним з інструментів підтримки книговидавничої сфери, яка цього літа втратила понад третину річного накладу видань унаслідок російських атак. Отримані з держбюджету кошти книгарні мають використати на закупівлю книжок або на оплату вже реалізованих видань.

Хто та коли зможе отримати компенсацію

На першому етапі субсидію надаватимуть незалежним книгарням, які працюють у громадах із населенням до 100 тисяч осіб.

Заяви на участь у програмі щокварталу прийматиме Український інститут книги, а компенсацію виплачуватимуть за попередній квартал. Відповідно, перші кошти книгарні зможуть отримати у першому кварталі 2027 року за оренду у четвертому кварталі 2026 року. Одним із ключових критеріїв для участі є свідоцтво про відповідність від Держкомтелерадіо.

Інші заходи підтримки книжкової галузі

Субсидія для книгарень є частиною пакета підтримки, над яким Мінкульт працює разом із Мінфіном та Мінекономіки.

У проєкті держбюджету на 2027 рік фінансування програм Українського інституту книги збільшено більш ніж удвічі — до 16,1 млн доларів проти 6,9 млн доларів у 2026 році. Уперше з 2021 року закладено кошти на придбання нових книжок для публічних та шкільних бібліотек, а в ініціативі "Тисячовесна" з'явиться окремий книжковий напрямок.

Також Мінкульт спільно з благодійним фондом KSE Foundation, УІК та Книжковим Арсеналом розпочав збір 500 000 доларів на грантову програму для малих видавців, перший конкурс за якою заплановано на листопад 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за місяць знищила третину всіх книжок, які Україна видає за рік. Унаслідок серпневих обстрілів держава втратила близько 15 млн видань, і через значні збитки та брак коштів частина видавництв може не пережити наслідків атак.