Росіяни атакували будівельний гіпермаркет на Сумщині

Російська армія вдень 30 вересня здійснила чергову атаку на Сумщину, ціллю ворога став будівельний гіпермаркет мережі “Рона” у місті Ромни.

Як пише Dilo, про це повідомило регіональне видання "Суспільне Суми".

Внаслідок ворожого удару в будівлі пошкоджено дах, після чого на території об'єкта спалахнула пожежа. Наразі екстрені служби працюють на місці події для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За попередніми даними місцевої влади, в результаті ворожого обстрілу минулося без постраждалих серед цивільних мешканців та працівників закладу.

Довідково

"Рона" є відомою регіональною мережею будівельних маркетів на Сумщині, яка спеціалізується на реалізації будматеріалів, оздоблювальних товарів та продукції для дому.

Нагадаємо, 20 липня російська армія ввечері вдарила по Сумах дронами. Внаслідок цього сталося масштабне займання торговельного центру "Епіцентр". Будівля зазнала значних руйнувань.